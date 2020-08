Nečas NE, Hronek ANO, Kaut SPÍŠ NE. Které hvězdičky začnou sezonu doma?

Josef Kořenář věří, že se do NHL probojuje • Profimedia.cz

Do přípravy Pardubic na ledě se zapojil i Martin Kaut • ČTK / Josef Vostárek

Radim Zohorna bude pokračovat v Mladé Boleslavi do začátku listopadu • Michal Beránek (Sport)

Jan Myšák se v pondělí připojil k Litvínovu a ve čtvrtek už naskočil do zápasu v Mladé Boleslavi • HC Verva Litvínov

Český brankář Vítek Vaněček se nadále hodlá vypracovat z farmy Washingtonu až do hlavního týmu Capitals • profimedia.cz

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Profimedia.cz

Kteří čeští hokejisté ze zámoří by se na podzim mohli ukázat v Česku? • koláž iSport.cz

Filip Hronek už má v NHL svoje místo, jenže Detroit nepostoupil do play off, a začne nejdřív někdy v listopadu. Další hráči se do bublin nevešli, o pozici nahoře bojovali na farmách či v juniorech. Jiní ještě nestačili vyletět z extraligového hnízda. Podpisem kontraktů v zámoří však dostali cejch špičkové kvality. Moc nečekejte, že do extraligy vletí superstars a zavedení hráči typu Martina Nečase. Nastupující hvězdičky jsou pro kluby posilami a zpestřením. iSport Premium přináší přehled těch, kteří našli přechodné útočiště v tuzemsku. Nebo se o nich mluvilo.

Brno

Martin Nečas -> NE

21 let

útočník

Smlouva NHL: Carolina

Poslední sezona: Carolina

Zápasy: 64

Body: 36 (16+20)

Návrat do Komety by byl asi jediná možnost, ale zatím spíš nepřipadá v úvahu. Nečas už se řadí mezi stálice, na něž Hurricanes spoléhají. Měsíc, dva odpočinku, pak by už zase měly začít kempy.

Martin Nečas se raduje s lavičkou Caroliny z gólu do sítě New Yorku Rangers na startu rozšířeného play off NHL • Foto Profimedia.cz

Liberec

Vítek Vaněček -> SPÍŠ ANO

24 let

brankář

Smlouva NHL: Washington

Poslední sezona: Hershey (AHL)

Zápasy: 31

Průměr: 2,26 (91,7%)

Ve Washingtonu na debut v NHL stále čeká, ostrý zápas nechytal od března. Liberec by byl logický tah, prošel tudy, chytal za Tygry extraligu. A pozice brankáře se jeví jako jejich slabé místo.

Český brankář Vítek Vaněček se nadále hodlá vypracovat z farmy Washingtonu až do hlavního týmu Capitals • Foto profimedia.cz

České Budějovice

Jiří Patera -> ANO

21 let

brankář

Smlouva NHL: Las Vegas

Poslední sezona: Brandon (WHL)

Zápasy: 41

Průměr: 2,55 (92,1%)

Na brnění Golden Knights si v početném zástupu ještě počká. O přestávce však už chodil v Letňanech na led s dalšími hráči NHL. Odchovanec Slavie na jihu Čech už rok působil.

Jiří Patera prošel českými mládežnickými reprezentacemi, medaili ale z velké akce ale nepřivezl. • Foto profimedia.cz

Karlovy Vary

David Kaše -> ANO

23 let

útočník

Smlouva NHL: Philadelphia

Poslední sezona: Philadelphia/Lehigh Valley (AHL)

Zápasy: 6/51

Body: 1 (1+0)/19 (7+12)

Za Flyers debutoval loni v listopadu, zahrál si i proti bratru Ondřejovi. Do