Rozebrali jsme přesilovku Komety. Zbraň přivezl Erat, Holík popsal kouzlo

Pojď sem, kam jdeš?! Hele, tady už puk není, koukni do brány... Jakmile elitní přesilovkové komando Komety roztočí nadrilovanou kombinaci, soupeři akutně hrozí gólová zkáza. Na tuzemské poměry unikátní souhra pochází ze zámoří, do extraligy ji „přivezl" Martin Erat. Před novou sezonou do ní v Brně roubují dva cizince. „NHL vzorec," upřesní trenér Libor Zábranský. Podívejte se, jak „nebránitelná" přesilovka funguje, pro iSport Premium její kouzlo popsal i nový mozek Komety Petr Holík.

Dobře víte, jak to hrají. Že centr Petr Holík kvedlá s pukem u manťáku, přihrává si s obráncem a „volný hráč" Peter Mueller nenápadně sjíždí od modré na střelu. Dáváte si pozor na univerzála Martina Zaťoviče, který umí precizně nahrát a odkudkoliv zakončit. Plus vám před brankou stíní důrazný útočník, číhající na ránu z voleje či dorážku. Byť máte teorii zmáklou, často si z vás pětka úderníků Komety udělá dobrý den. Vlastní zbraň hromadného ničení.

Je to téměř umělecké dílo. Pokud vše klapne, jak má, končí přesilovka gólem. Kolikrát střelou do prázdné brány, chuťovkou pro fajnšmekry. „Škoda že jsem to poznal až v pozdějším věku. Kdybych věděl, že to tak funguje, mohlo to být pro mou kariéru ještě lepší," míní kapitán Zaťovič.

Vědecké krokování

Za všechno „může" Martin Erat. Když se před čtyřmi lety vrátil po letech v cizině do extraligy, nadhodil před brněnskými trenéry schéma přesilové hry. Takové, kterou znal z NHL. „Měli jsme na stole tři vzorce a vybrali jsme tento," vzpomíná kouč Zábranský.

Elitní borci začali usilovně pilovat detaily, šlo skoro až o vědeckou práci. „Musíte na to mít kvalitní hráče, rozhodují centimetry. Strašně důležité je načasování všech. Já tomu říkám krokování," líčí trenér a majitel v jednom.

Respektovanému útočníkovi Eratovi dal volnost, ať si to na ledě řídí. Věřil mu. Byl přesvědčený, že věci mohou fungovat tak, jak u videa předestřel. Jen to chtělo,