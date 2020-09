Zadina málem přišel o zuby, přesto se kál za vyloučení: Stydím se...

„S tím souhlasím,“ přitakal střelec Detroitu. „Asi je to tím, že jsem dlouho nehrál a jsem v týmu, který vyhrává. Chci udělat maximum a někdy je to moc. Je to nefér vůči klukům, kteří jsou pak v oslabení. Je to oslabení týmu a stydím se za to, co dělám. Až budu hrát pátý šestý zápas, tak to odezní a zase budu normální.“ Faktem je, že po ostrém ataku Valentina Claireauxe málem přišel o zuby.

V prvé řadě se od vás čekají góly, ve třech zápasech jste dal čtyři. Tahle bilance vás při startu v novém týmu těší?

„Jsem za to rád. Bylo těžké po takové době nastoupit. Byl jsem natěšený a hraju s výbornými spoluhráči. To je o něco lehčí, velký dík klukům. Jsem za góly rád a doufám, že to bude pokračovat.“

Jaká byla vaše domácí premiéra v Třinci?

„Super zážitek, konečně víc fanoušků, kteří nás hnali dopředu. Když jsou tady fanoušci, hraje se lehčeji a líp. Velký dík, že nás přišli podpořit. Hlavní je výhra, ta je doma, jsem šťastný.“

Finále poháru hrajete proti Pardubicím, kde jste vyrůstal. Bylo to pro vás speciální?

„Jako jo. Ale šel jsem do toho s chladnou hlavou, byl to zápas jako každý jiný. Jako proti Hradci (7:1) nebo Brnu (4:5p). Chtěl jsem hlavně vyhrát a hrát pro tým, to se povedlo.“

SESTŘIH: Třinec - Pardubice 3:0. Oceláři zvládli úvodní finále Generali Česká Cupu

Povedlo se vám emoce udržet?

„Jsem typ, který chce vyhrávat, občas ujedu. Jak jsem šel třeba teď na trestnou... (dvě minuty za nesportovní chování) Ale to nebylo Pardubicemi. Spíš tím, že jsem chtěl za každou cenu vyhrát. Šel jsem za tím stoprocentně jako každý v téhle kabině a povedlo se nám to.“

Trenér Varaďa vás chválí za palbu a hru dopředu, ale nelíbí se mu vaše zbytečná vyloučení. Co vy na to?

„S tím souhlasím. Asi je to tím, že jsem dlouho nehrál a jsem v týmu, který vyhrává. Chci pro to udělat maximum. Někdy je to moc, vím o tom a snažím se to zlepšit. Je to nefér vůči klukům, kteří jsou pak v oslabení. Pracuju na tom. Ono to odezní, až budu hrát pátý šestý zápas. Teď je to ještě čerstvé, ale vím o tom, je to oslabení týmu a stydím se za to, co dělám. Odezní to a zas budu normální.“

Na sudího jste ze střídačky křičel česky nebo anglicky?

„Asi začnu anglicky, protože česky tomu rozumí. (usmívá se) To vyplynulo ze hry, ale dál se k tomu vyjadřovat nebudu, ještě bych dostal nějakou pokutu.“

Jak jste vzal a přežil ostrý hit Clairauxe, který vás nepříjemně dohrál?

„Nevím, jestli to byl faul, nebo ne, ale byl jsem otočený hlavou k mantinelu a šel do mě. Nevím, rozhodčí to posoudili, jak posoudili. Ještě štěstí, že tady jsou mantinely dělané s gumovým protinárazem. Kdyby byl plastový, tak mi asi pár zubů chybí. Je to hokej, tvrdá hra, přijal jsem to a hrál dál.“

Trefil jste se z přesilovky, ovšem váš bývalý spoluhráč brankář Milan Klouček chytal výborně, souhlasíte?

„Jo, chytal famózně. Bylo těžké mu dát góla. Jsem rád za ty tři, co jsme mu nakonec dali. Že máme nějaký náskok. Klobouk dolů před ním.“

Co vám říká výsledek 3:0 do sobotní odvety?

„Musíme nastoupit jako za stavu 0:0, abychom nezaspali začátek. V Pardubicích to bude těžké, chodí tam hodně fanoušků, ať se děje, co se děje. Znovu to bude náročný zápas, ale když předvedeme, co jsme předvedli doma, a budeme hrát odzadu a zodpovědně, bude to dobrý.“

Komunikujete se spoluhráči z Detroitu?

„Jen s Hroňasem (Hronkem) jsme se bavili. Když jsme hráli v Hradci, posílal video Larksovi (Larkinovi) a ten mi psal, že závidí. Že by si taky rád zahrál. Bohužel, musí čekat, než se otevřou stadiony a začne sezona. Proto jsem strašně rád za šanci, že můžu hrát tady. A ještě v tak výborném týmu.“

