Ze Zadiny vyrostl chlap. A pořád je to jen začátek

Nedávno v rozhovoru pro iSport Premium rozebíral, že se víc soustředí na svůj výkon, na sebe. Nevyhledává pozornost. Chce být k lidem slušný, neodmítat je. Ale sám se nikam cpát nechce. Do soukromí si už moc nakukovat nenechá. Z jednoho pohledu je to škoda. Jeho zdravé sebevědomí bavilo. Na druhou stranu, pokud ale dvacetiletému útočníkovi bude jeho bublina sedět tak, že se postupně vytáhne mezi důležité hráče v NHL? Proč ne. Bude to dobrá volba. Hvězdy pak zase mohou mít zase o něco ostřejší jazyk...

Byl jsem hodně zvědavý, jak bude Filip Zadina vypadat při svém prvním zápase v Česku. Skoro sedm měsíců nehrál, protože se v Detroitu přes zimu zranil. A když byl připravený se vrátit zpátky, všechno zastavila pandemie.

Po dlouhé době bez zápasu vypadal skvěle. Vlastně přesně tak, jak od hráče, který má smlouvu v NHL, očekáváte. V třineckém dresu hýřil energií, nebál se srážet, hledal si místo pro střelu, ale taky dokázal být hodně dotěrný a vypíchnout puk. Viděli jste na něm zámořský styl, jak i prudkou nahrávku, která je v podstatě střelou, dovede zalepit na čepel.

Výrazně se posunul i v pohledu na hokej. Jako teenager věděl o svých schopnostech, takže je využíval. Projet hřiště? Udělat si z protihráčů kužely? Ano, tohle uměl. Ale naštěstí tenhle styl opustil. Detroit ho naučil hrát účelný hokej, což bylo vidět při jeho druhém gólu proti Hradci.

Pár let zpátky by obránci šel udělat kličku, věřil by si na něj. Teď má schopnosti větší a situaci řešil jinak, chytrou a rychlou střelou kolem nohy. Tady byl vidět velký posun, vyhodnotil situaci jako vyspělý hráč. Vyspěl i fyzicky. Má široká ramena, nabral svaly, přitom vůbec neztratil na rychlosti. Je dobře, že se může v Česku ukázat, že to Detroit povolil a on sám má zájem hrát.

Hodně i mluví o pokoře, vyzdvihuje tým. Tohle ho Amerika naučila taky. Občas couvne k frázím, které nikoho neurazí, ale dají vzkaz, že je týmovým hráčem. Sidney Crosby už takhle mluví přes 10 let a rozhodně mu to nijak neublížilo.

Ano. Filip Zadina se změnil. Český hokej se má na co těšit. Tohle je totiž pořád jenom začátek.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE