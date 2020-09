Gulaš o nejisté sezoně, "psu" Jandačovi i roli mentora: Pořád mám v sobě oheň!

Sedl si na střídačku, hokejkou poklepával o zem. Měl za sebou první trénink po návratu do akce, předtím bylo celé mužstvo v karanténě. Vyprávěl o sobě, že býval flink, o extralize, ale i o Viktoru Hüblovi, ikonické postavě nejenom Litvínova. „Hrozně rád na něj koukám, ten jeho přehled je neuvěřitelný,“ vyzdvihuje plzeňský kapitán někdejšího spoluhráče, jenž se během chvíle může stát nejproduktivnějším hráčem v historii extraligy.

Rozhovor probíhá týden před startem, vy jste se zrovna s celým týmem vrátili z karantény. Jaké je rozpoložení?

„Abych řekl pravdu, teď nic moc, za posledních deset dní jsem navíc řešil dost osobních věcí, z kterých mám smíšené pocity. Víc bych to do novin nechtěl rozebírat, ale ukázaly se charaktery některých lidí, kteří… “ (nedořekne)

O co šlo, prozradíte?

„Nezlobte se, ale nechci o tom mluvit. Souviselo to s covidem. Chápu, že jsou lidé vystrašení, ale něco už bylo přes čáru. Důvěřuju lidem jako profesor Pavel Kolář, který je uznávanou kapacitou. Když člověk poslouchá správné lidi, tak ví, že je to obyčejná chřipka, možná ani to ne. Sám jsem to prodělal, takže vím, o čem mluvím. Někteří si myslí něco jiného, navíc si obavy chtějí vylít na někom známém, jako jsem já. Ale ne, už toho radši nechme.“

Jak jste se během karantény doma udržoval?

„Dá se cvičit maximálně se svojí váhou, nějaké kardio moc nejde, běžecký pás nemám. Takže to byl silový trénink, nic extra. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Každý z mužstva měl jiné příznaky, i když nic závažného, maximálně chvíli teplotu. Ale i tak je otázka, jak tělo na tréninkový výpadek zareaguje na začátku ligy.“

Jaký jste měl průběh vy?

„Jenom první noc jsem měl teplotu, která mě vzbudila. Pak jsem byl chvíli slabší, ale za pár dní už jsem cítil, že jsem zpátky ve své kůži a mohl bych fungovat. Ale i tak jsem musel být týden zavřený doma. Bylo to nepříjemné, ale taková jsou pravidla, nedá se nic dělat.“

Rozebírali jste, jak jste se mohli mezi sebou nakazit? COVID-19 měli téměř všichni plzeňští hráči.

„Asi to bylo podobné jako u budějovického Motoru. Kluci se nakazili v autobuse cestou k nám na zápas, asi to šlo přes klimatizaci. Takže když si přehrávám naši situaci, nejspíš to bylo, když jsme taky jeli na utkání. Ale to už přesně nikdo nezjistí.“

Jak výpadek může ovlivnit přímo vás? Je to komplikace?

„Na prvním tréninku jsem se cítil docela fajn, z čehož jsem byl překvapený. Jde i o to, jak se člověk připravuje během léta. A já jsem si stoprocentně jistý, že jsem letní přípravu odvedl na sto procent. Takže by výpadek nemusel být tak velký.“

Je covid napříč ligou mezi hráči velké téma?

„Jasně, že se o tom všichni baví. Hlavně jde o to, kolik se toho odehraje, jak se nákaza bude vyvíjet. Dá se říct, že to není tak závažné na zdraví, jak si někteří myslí. Což můžu potvrdit i já. Ale pozor, zase to nechci snižovat, jsou lidi, kteří mají jinačí zdravotní problémy, pak se jich to dotýká víc. Pokud budu mluvit za nás, devadesát procent kluků z mužstva nemělo žádné příznaky, takže kdybychom nešli na testy, nikdo by nevěděl, že jsme pozitivní. Což bude případ