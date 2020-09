Kometa má zavřeno. S hraním jsme mohli počkat, tvrdí šéf Zábranský

Byl pro přerušení hokejové extraligy na čtrnáct dnů. „Nevěřím, že by to přineslo ještě větší ekonomické ztráty, jak někdo tvrdí,“ líčí v rozhovoru pro iSport.cz Libor Zábranský, majitel Komety Brno. Verdikt o tom, že se jede dál i s diváckým minimem, akceptoval. Možná také proto, že jeho tým bude až do úterý v karanténě a k prvnímu domácímu duelu nejspíš nastoupí až 9. října proti Plzni. To už zase může být všechno jinak…

Na čtvrteční zasedání APK Libor Zábranský nedorazil kvůli nákaze v klubu, neposlal za sebe ani žádného zástupce. S extraligovými kolegy celou věc konzultoval až poté, co se dozvěděl rozhodnutí o pokračování soutěže dle rozpisu. Nadšený z toho není, ovšem horší by podle šéfa Komety bylo, kdyby někdo hrál a jiný ne. I tato varianta byla na stole.

Proč nebyl vyslanec Komety přítomen důležitému hlasování APK?

„Rád bych tam jel. Ale bylo to svolané narychlo, a jak víte, máme v klubu karanténu. Neměli jsme tam koho poslat. Když jednání skončilo, mluvil jsem s pár lidmi a sledoval mediální výstupy. Některé kluby měly ještě předevčírem jiný názor, ale nepřekvapilo mě, že ho změnily. Extraliga je názorově roztříštěná. Nicméně čtrnáct dní se v tomto režimu vydržet dá.“

Vy jste preferovali, aby se extraliga přerušila. Proč?

„Někdo prohlásil, že by vznikly ještě větší ekonomické ztráty. To si ale cucá z prstu. Chtěli jsme buď pokračovat, anebo soutěž přerušit. Vycházím z názorů dvou významných pánů. Podle Tomáše Krále (prezident svazu) bude mít NSA (Národní sportovní agentura) do dvou týdnů vypsány granty na podporu klubů. A podle pana Prymuly (ministr zdravotnictví) je tohle opatření na čtrnáct dní. Nic by se nestalo, kdybychom počkali.“

Víte už, jakou částku byste měli obdržet jako odškodné za ztráty na vstupném?

„O tom zatím vůbec nemáme informace. Určitě se nám nevrátí sto procent. Navíc to není jen o hokeji, ale o celém profesionálním sportu.“

Kdy se vrátíte k tréninku?

„Ti, co byli negativní, půjdou na začátku příštího týdne na testy, a věřím, že v úterý večer budeme trénovat. Riziko, že by byl někdo znovu pozitivní, sice existuje, ale podle odborníků je malé. Musíme vyřešit, kdy těch pět odložených zápasů odehrát. Zatím o termínech nejednáme, nechceme nic zakřiknout.“

Vám celá situace docela nahrává, ne? Příští pátek jste měli rozjet soutěž s Karlovými Vary, jenže ty zřejmě zamíří do karantény. Takže budete mít skoro týden na přípravu…

„Je možné, že s Vary hrát nebudeme. Pak by se to celé ještě víc zamotalo. V neděli zápas mít nemáme, takže bychom hráli až v úterý ve Zlíně. Jsem rád, že nezvítězila varianta, aby někdo hrál a jiný třeba z ekonomických důvodů anebo z opatrnosti ne. To je kočkopes. Pak bychom se mohli dostat do situace, že budeme mít odehráno nula zápasů a jiní deset. To byste taky hned mohli nabrat pětadvacet bodů ztrátu. Jak pak chcete to manko honit?! To už nemá se sportem nic společného. Byl by v tom maglajz.“

Doženete aspoň kondici?

„Máme deset dní karanténu a předtím jsme po domluvě s lékaři nařídili šest dní volno. Takže jsme šestnáct dní bez ledu. To nedoženeme za pět tréninků. Samozřejmě to není tak, že půjdou hráči z nemocničního lůžka rovnou na led. Podle mých informací od asistenta, který to má na starosti, už nikdo nemá horečku. Neměli jsme vážnější případ. Hlavně ti bezpříznakoví kluci se udržují v pohybu. Až začneme hrát, nebudeme hledat výmluvy a vyhodnotíme si to.“

Jak jsou na tom ostatní zaměstnanci klubu?

„Bohužel to chytla i větší část realizačního týmu a lidé z kanceláří, například z marketingu. Takže má Kometa zavřeno. Snad jen do úterý.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 2 2 0 0 0 11:2 6 2. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 3. Mountfield 2 2 0 0 0 9:3 6 4. Plzeň 2 1 0 1 0 7:6 4 5. M. Boleslav 2 1 0 0 1 7:5 3 6. Sparta 2 1 0 0 1 6:5 3 7. Olomouc 2 1 0 0 1 5:5 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Pardubice 2 0 1 0 1 4:9 2 10. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 11. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 13. Zlín 2 0 0 0 2 1:7 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

