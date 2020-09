Hokej bojuje. Chce. Je ale klíčové, jak dlouho tahle nálada vydrží

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Všechno dopadlo tak, jak velí zdravý rozum. Hraje se. Extraliga jede, žádná stopka. Ani žádné vyhlášení, ať si dva týdny hraje jen ten, kdo chce. Špatně se ale chápe, že vůbec hokej přemýšlel o tom, jak se sám zastaví. Jednak by šlo o hodně krátkozraké gesto, nedomyšlené a dost sobecké. Pak by hlavně vystavil veřejný signál, že jen čeká, až ho někdo zachrání, a sám nehne prstem.

Ano, hokej přijde o peníze, když nebude mít fanoušky v aréně. Ale přicházejí o ně i restaurační zařízení, pořadatelé kulturních akcí, prakticky každý musí kousat nějaká omezení. To je prostě blbá doba. Nevidíte na výlohách nápis, že když nemůže být otevřeno po 22. hodině a zákazníků chodí aktuálně méně, tak hospoda zavírá úplně, protože vlastně ani nemá cenu strkat klíče do zámku. Kdo může, bojuje do posledního dechu o přežití. Kluby v extralize přemýšlely jinak. Naštěstí ne většina.

Hodně špatně se hledá důvod, jaký smysl by mělo kolotoč na dva týdny odstavit. To má být za 14 dní lépe? A co když ne? Co když za tuhle dobu uslyšíte, že dovnitř smí jen 500 lidí. Pak by se hokej hrál, když s tisícovkou to nešlo?

Nebo by se soutěž zastavila úplně? Prostě jen hráčům rozdáte výpovědi, nashledanou a sejdeme se zase 1. května, protože snad pak už bude lépe? Ne, takhle firma nikdy pracovat nemůže. Vždycky je mnohem snazší něco zrušit a zbourat, než to samé stavět na nohy a budovat. S extraligou by to bylo stejné.

Další hltání archivu? Podruhé už by to nefungovalo

Liga by navíc měla dostat určitou kompenzaci za ušlé zisky ze vstupného. Nepůjde o plnou výši, spíš zalepení nejhorší díry. A teď se podívejte, jak by to asi na stát působilo, kdyby řekla, že i když hrát může, nechce. Aha, takže dotace se vám zamlouvají? Ale i když můžete fungovat, nemáte zájem?

Pořád záleží na jedné zásadní věci. Klub, který vedou kvalitní manažeři, nemůže koukat jenom na led a branky. Musí se dívat za mantinely, mít scénáře a být připraven na situace, které mohou nastat. Chápu, že pohodlnější je hodit na halu zámek. Jasně. Jenže tady by rozhodně neplatilo, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Zkazilo by se toho dost.

O kom se nemluví, umře. A přesně tohle by české soutěži hrozilo. Je bláhové se domnívat, že po dvou týdnech se začne chodit všude vesele bez roušek a všichni dostanou doporučení, ať se co nejvíc shlukují v uzavřených prostorech a objímají. Spíš je lepší předpokládat, že opatření proti viru COVID-19 na podzim neustoupí. Hokej se ovšem pořád může ukazovat, je možné hrát, stále můžete s přáteli řešit, co se stalo. Hádat se. Hecovat.

Při pauze byste zase hltali archiv? Už ne. To tady bylo na jaře, podruhé by stejná akce nefungovala. Manažeři klubů by možná vyřešili problém teď, na chvíli. Ale ve výsledku by jim peněz v jejich sportu ještě ubylo. Hokej by se měl hůř. Teď musí bojovat a je dobře, že chce.

Je potřeba ale i vidět, že verdikt platí teď. Časem se může zase změnit, názorové veletoče na půdě APK mají hodně častou frekvenci. Myšlenka, že je pohodlnější všechno zastavit, čekat a modlit se, ať je lépe, je taky takový virus. Nenápadný, ale pořád číhá na šanci. Stejně jako virus, který už pár týdnů trápí oficiální webové stránky APK. Pokud si při první návštěvě kliknete na záložku, že se chcete něco o APK dozvědět, vyskočí na vás okno s prsatou dámou a jasným dotazem: „Chcete si zašuk...?“ A třeba téhle bestie se hokej zbavit taky neumí, takže bacha na viry v hokejovém prostředí.