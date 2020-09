Hradec šlape, Zámorskému chyběl ve Zlíně pískot: Ať si zase vyslechnu svoje

Dvě kola vynechal kvůli nemoci. Na led se vrátil doma ve Zlíně, ovšem jako host. Petr Zámorský (28) na stadionu Luďka Čajky vyrostl, přesto to na něm při zápase nepoznával. Bylo mu smutno, když viděl spoře obsazené tribuny. Navíc nemohl dorazit nikdo z jeho blízkých. „Jsem zvyklý, že na mě tady pískají. Bylo to takové nudné,“ povzdechl si zadák Mountfieldu po výhře 3:2.

Už jste po nemoci stoprocentně fit?

„Jo, cítil jsem se super. Potrénoval jsem individuálně, potom i s klukama. Bude to dobré. Naposledy jsem hrál ve Varech čtrnáct dní zpátky, ale nějak jsem tu pauzu ani nepociťoval.“

Na přesilovku jste chodil s Filipem Hronkem, posilou z NHL. Jak máte na modré čáře rozdělené role?

„Nejsme extra svázaní. Teď to vyšlo tak, že já jsem byl nahoře a on na straně. Ale příště to klidně může být opačně. Vyhovíme si, víme jeden o druhém. Hlavně chceme mít pohyb, hodně střel a tlačit to do brány. Ve Zlíně to nebylo úplně ideální. Musíme na tom zapracovat a zjednodušit to.“

I když jste starší, můžete si od beka Detroitu něco vzít?

„Chci se dál učit, zlepšovat. Kdybych to tak nebral, za dva roky hokej nehraju. Sleduju všechny spoluhráče i protihráče a snažím se vzít si od nich to dobré. A posouvat se.“

Jaké to bylo hrát před tichou tisícovkou lidí?

„Špatné…Doufám, že až přijedeme příště, bude to už v nějakém normálu. Tohle není hodné extraligového hokeje. Museli jste svrchu vidět, že je to bez atmosféry poloviční. Ovlivňuje to i hru, vypadá to divně. Ale doba je taková. Hlavně jsme rádi, že hrajeme. Snažím se být pozitivní. Věřím, že to brzy zase bude tak, jak má být a zase si ve Zlíně vyslechnu to svoje.“

Tři zápasy, tři výhry. Šlape to Mountfieldu?

„V létě jsme dobře potrénovali, jsme nachystaní. I pohár jsme hráli na sto procent. Jsme rádi, že se nám povedl vstup do soutěže a s pokorou jdeme do dalších zápasů. Sezona asi bude zvláštní. Chceme odmakat každý zápas naplno a posbírat co nejvíc bodů. Nikdo neví, co se stane.“