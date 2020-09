Kuriózní nájezd v Hradci: rozhodčí rozpažil, konec. Nebo ne? GÓL!

Narazily na sebe dva válce, dva hodně silné soubory. Hradec od začátku sezony vyhrává, Liberec taky. Jeden musel šňůru škrtnout. Nakonec to byl Liberec, který prohrál po nájezdech 3:4. V nich nastal ale jeden hodně divoký moment v jeho prospěch. A s ním následovalo i velké vysvětlování, plus vzrušené debaty s rozhodčími. Hlavní nejdřív rozpažil po střele Dávida Grígera. Puk se vznesl do výšky, spadl na led. Dál? Kotouč se odrazil, doskákal do brány. Gól z ničeho byl na světě.

Liberec se v tu chvíli ujal v druhé sérii nájezdů vedení 1:0. Gríger se usmíval a jel si plácnout se svojí lavičkou. Mountfield sypal desítky otázek a nepříjemné pohledy na rozhodčí. „Abych se přiznal, tak už jsem jel pryč s tím, že jsem to pokazil. No a najednou jsem viděl, jak jde puk do branky, tak jsem zvedl ruce,“ rozebíral liberecký útočník situaci ze svého pohledu.

Byl to hodně divný moment. Puk se po jeho střele odrazil nahoru a dopředu mezi kruhy, jenže spadl na hranu a kutálel se zpátky do brány. Brankář Marek Mazanec byl v tu chvíli už v klidu, protože si zkontroloval rozhodčího, který rozpřáhl ruce. Puk chytil. Konec akce. Aha, tak ne. Ne? Cože? „Viděl jsem rozhodčího, jak to roztáhl. V tu chvíli pro mě nájezd skončil, ale najednou gól. Je to kuriozita. Nakonec to ale dobře dopadlo,“ už v klidu vyprávěl Mazanec.

Protesty nepomohly, rozhodčí se pak i spolu dlouho radili. Gól platil. Nakonec srovnal na 1:1 Vladimír Růžička ve třetí sérii a o vítězství Mountfieldu rozhodl Kelly Klíma. Ale pište si, že kdyby Růžička nesrovnal, emoce by se na domácí straně vařily. Prohrát takovým gólem? Rozhodčí by jistě na ledě museli hodně dlouho vysvětlovat svůj pohled. Logicky by ustoupit nemohli.

„Vlastně ale těžko někomu něco vyčítat teď,“ pokračoval Mazanec. „Tohle jsou momenty, které nezažíváte každý zápas, musíme se podívat všichni do pravidel, třeba to tak bylo v pořádku. Já si prostě musím dávat vždycky hlavně pozor, kde je puk a nedívat se na rozhodčího. Tohle si z toho odnesu,“ dodal k divokému (ne)gólu brankář. „Měl jsem štěstí, rozhodčí ten gól uznali. Kuriózní moment to byl určitě, jen nám v konečném důsledku vůbec nepomohlo,“ doplnil ho ještě Gríger.

Nepomohlo, nakonec slavil Hradec, i když za Mazancem několikrát během zápasu zvonila tyč a musel likvidovat dva samostatné úniky už během normální hrací doby. Mountfield sice v poslední části zapnul, když kouč Vladimír Růžička překopal sestavu. Ale větší šance měl Liberec. „Viděli jsme hodně kvalitní zápas. Liberec potvrdil svoji sílu. Chtěl bych poděkovat hráčů, že i když jsme většinu utkání tahali za kratší konec, dotáhli jsme utkání do prodloužení,“ chválil Růžička senior. „Odehráli jsme tady velice dobré utkání, vytvořili si hodně tutových šancí. Bohužel jsme je neproměnili, proto to dopadlo takhle,“ kontroval Patrik Augusta, kouč Bílých Tygrů.

Hrdinou zápasu byl určitě Marek Mazanec. Při nájezdech ho překonal jen Gríger. A to dřív brankář vykládal, jak nájezdy nemusí. Že by z něj rostl expert na dovednostní disciplínu? „Jo, určitě,“ hned se usmál. „Něco děláme na tréninku, pracujeme na tom. Je to především o hlavě. Oni dali tyčku, jeden nájezd jim ujel, nám taky, celkově to bylo takové všelijaké,“ poznamenal Mazanec.

Hradec tak vyhrál i počtvrté za sebou. Přetlačil Liberec. Zůstává tak zdravý, což je asi v extralize hlavní zpráva a ta druhá důležitá říká, že i neporažený. „Zvítězit nad takovým soupeřem? To potřebujeme. Na můj vkus jsme jim ale dali až moc gólových šancí. Moc si vážím toho, že tým nic nevypustil, pořád jsme Liberec dotahovali, nakonec i chvíli vedli. Škoda že si necháme dát pak na konci na banána a srovnali na 3:3. Necháme si to tečovat přímo před brankovištěm, tohle si musíme příště pohlídat. Ale celkově to jsou hrozně cenné dva body,“ doplnila ještě hradecká jednička.

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 4:3sn. Východočeši ani po bitvě s Tygry nepoznali porážku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:50. Jergl, 47:19. Smoleňák, 50:34. Lev, . Kelly Klíma Hosté: 26:07. Průžek, 46:10. Birner, 56:31. Bulíř Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Nedomlel (A), Blain, Hronek, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – Lev, Kevin Klíma, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Havlín, Derner – Lenc, Bulíř, Birner (A) – Gríger, Filippi, Průžek – M. Zachar, P. Jelínek (C), Šír – Rychlovský, Najman, J. Vlach. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 4 3 1 0 0 16:8 11 2. Liberec 3 2 0 1 0 14:6 7 3. Plzeň 3 2 0 1 0 11:8 7 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Olomouc 3 2 0 0 1 8:7 6 7. Sparta 3 1 0 0 2 8:9 3 8. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 11. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 14. Č. Budějovice 2 0 0 0 2 3:10 0

