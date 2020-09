Pardubice, co je s vámi?! Tvrdě zaklekneme, řekl kouč Razým

Letní natěšení na nové Dynamo s čerstvým logem a posilněnými ambicemi vyprchává. A to tak že fest. Hokejové Pardubice vstoupily do extraligy váhavě, nanicovatě a až na týden starou odpracovanou výjimku s Plzní (3:2p) jejich vystupování budí velké rozpaky. Nedělní domácí porážka se Zlínem 0:2 marnost počínání podtrhla. Poražení v době covidové měli jedno štěstí v neštěstí: z tisícovky diváků nenašel nikdo odvahu pískat. Za normálních okolností by tomu nejspíš bylo jinak. „Byli jsme lepší jen ve druhé třetině, ale bez gólu je to tristní výkon,“ hořekoval kouč Milan Razým.