Sparta vykopla sezonu: TOP Horák a tři za tři. Co gólman Neuvirth?

Radostí po úvodních kolech na Spartě nejuchají. Tři zápasy, tři body. To není na startu ročníku nikterak oslnivá bilance. Důvod k panice ale není. Jen se pomalu zvedá výstražný prst. Sparta v utkáních předvedla mnoho pozitivních věcí. Co vycházelo a co naopak schází? Tohle jsou čtyři otázky Pražanů po odšpuntování nové sezony.

Jak je na tom Michal Neuvirth?

Ne že by Spartu v brankovišti sžíraly nějaké trable. Vůbec. Přesto všem fanouškům rudých barev v hlavě poblikává otazník, jakpak je na tom Michal Neuvirth. Podle informací deníku Sport je po dalším z dlouhatánské série různých zranění zpátky v tréninku. Kdy by se mohl objevit v sestavě Pražanů? V jeho případě těžko odhadovat, ale mluví se zhruba o dvou až třech týdnech. To je hodně slibná vyhlídka, jenže podobné už to v minulosti bylo několikrát. O Neuvirthovi se mluví jako o nejlepším brankáři, který oblékl dres s eskem na hrudi od časů, kdy brankovišti vládl Petr Bříza. Matěj Machovský sice v Boleslavi po týmové sledně střídal, jinak je ale mimořádně stabilní.

