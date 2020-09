Motor nespasila ani posila z Vegas. Prospal smekl, čemu se brankář divil?

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

Dlouho to vypadalo, že při premiéře pomůžete Motoru k prvním bodům. Minutu před koncem ale dala Plzeň rozhodující gól.

„Vypadalo to dobře. Věřil jsem, že v prodloužení nebo v nájezdech to urveme a vyhrajeme. Je obrovská škoda, že jsme lehce ztratili puk na modré čáře a nechali soupeře ujet. Brejk už je pak padesát na padesát, bohužel se mi to chytit nepodařilo. Je to škoda. Přijeli jsme sem pro body.“

Nestály vás zápas kromě hrubky v závěru do jisté míry i fauly? Nedisciplinovanost byla obrovská, celkem 38 trestných minut.

„Určitě. Dali jsme jim strašně moc možností nás v přesilovkách zatlačit. Stálo nás to hrozně moc sil. Kluci, kteří hrají oslabení, byli na ledě skoro pořád, neměli čas si odpočinout. Další hráči stojí na střídačce. Z toho pak člověk dělá chyby. Musíme se toho do příště vyvarovat, abychom mohli pomýšlet na vítězství. Oslabení nás zabíjí.“

Po prohře je to těžké, ale přesto, jak jste si užil svou extraligovou premiéru? Pochytal jste spoustu šancí, ukázal jste se skvěle.

„Užil jsem si to hodně, bylo to super. I když bylo vinou opatření v Plzni jen tisíc lidí, mělo to výbornou atmosféru. Kdyby to byla premiéra s výhrou, bylo by to sladké. Takhle je to pro mě i tým neúspěch.“

Nechci snižovat úroveň kanadské juniorské soutěže, ale zažil jste někdy kolem sebe takový cvrkot, jako teď předváděli Plzeňští v čele s duem Milan Gulaš – Tomáš Mertl?

(úsměv) „Asi ne. V Severní Americe je sice hřiště menší, top draftovaní hráči jsou úžasní, ale tohle… aby si frajeři na požádání házeli žáby přes osu napříč celým pásmem? To se nevidí. Plzeň má jedny z nejlepších útočníků v Česku.“

Marka Čiliaka vyřadila nemoc. Věděl jste dlouho dopředu, že naskočíte?

„Ano, už o víkendu mi trenéři řekli, že tam půjdu. I kdyby mi to ale řekli den před utkáním, nemám s tím problém. I když nechytám, chystám se na každý zápas podobně. Hlavně musíte do zápasového režimu nastavit hlavu. Já jsem se na premiéru moc těšil, takže s tím nebyl problém.“

Tři zápasy, nula bodů. Jak se s tím teď bude těžké porvat psychicky?

„Potřebujeme jednou urvat výhru a chytneme se. Věřím v to. Nepředvedli jsme špatný výkon, jen musíme přestat faulovat. Ty nás sráží. Musíme se naučit hrát celých šedesát minut, jak nám dokola říká trenér. Bez disciplíny to ale nepůjde.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:35. Stříteský, 46:25. Mertl, 58:47. Kantner, 59:14. Kodýtek Hosté: 14:02. Holec, 19:52. M. Novák Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Jiříček, Lang, Stříteský, Vráblík, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Pour, Kracík, Kantner – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Patera (Dvořák) – Pýcha (C), Plášil, Suchánek, Pavel, Vydarený (A), Allen, Slováček – Christov, Venkrbec, Holec – D. Voženílek, R. Přikryl, M. Novák (A) – Jonák, Karabáček, Indrák – Prokeš, Beránek. Rozhodčí Pešina, Lacina – Zíka, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Liberec 4 3 0 1 0 17:8 10 3. Plzeň 4 3 0 1 0 15:10 10 4. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 5. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 6. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 7. K. Vary 2 1 0 0 1 5:7 3 8. Sparta 4 1 0 0 3 10:12 3 9. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 10. Pardubice 4 0 1 0 3 6:14 2 11. Brno 0 0 0 0 0 0:0 0 12. Vítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0 13. Litvínov 2 0 0 0 2 5:10 0 14. Č. Budějovice 3 0 0 0 3 5:14 0

