Extraliga se hraje dál. Kluby se dohodly, chtějí pokračovat i bez diváků

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

„Diskuze byla velice plodná a klidná. Po zvážení všech pro a proti jsme se dopracovali k názoru, že extraliga bude během následných čtrnácti dnů pokračovat,“ řekl ředitel soutěže Josef Řezníček novinářům po skončení videokonference Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

„Zvážili jsme zdravotní stav všech týmů, těch, které máme v karanténě, a možná se nám během čtrnácti dnů objeví něco nového, takže nám x zápasů vypadne. Dohodli jsme se na alternativní úpravě tak, aby to všem klubům vyhovovalo, a budeme pokračovat dále,“ doplnil Řezníček. Dodal, že vedení soutěže nyní bude řešit možné úpravy v kalendáři tak, aby se například formou předehrávek utkávaly týmy, které nejsou v karanténě a jejichž řádný soupeř nemůže hrát.

Vedení českého hokeje bude navíc nyní jednat se zástupci státu a Národní sportovní agenturou o úpravě individuálních kapacit na stadionech, podobný model nyní platí ve Švýcarsku.

Kluby také netrpělivě čekají, kdy bude uveden v platnost mimořádný dotační program, který by měl profesionálním klubům kompenzovat ztráty. „Časový horizont, kdy se tak stane, neznáme, ale už je vše předáno na ministerstvo, takže by to mělo být v procesu,“ řekl Řezníček.