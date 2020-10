Nařízení vlády drtí malé kluby! Je to cesta do pekla, ví šéf Mělníka

Když ministr zdravotnictví Roman Prymula ve středu vyhlašoval různá omezení, v souvislosti se sportem řekl, že se snažil jít cestou, aby neomezoval aktivity, které mají přímý ekonomický dopad. Jenže malé hokejové kluby poslal na hranici bankrotu. Tím, že omezil amatérský sport v uzavřeném prostředí na deset členů. „Je to hrozně nedomyšlené. Něco se rozhodlo, ale nikdo asi neřešil, jaké to bude mít dopady,“ přiznává Jiří Krejsa, šéf mělnického klubu, který hraje středočeskou krajskou ligu.

Bude úbytek v klubové kase velký?

„Obrovský. Pokud budu mluvit za regionální kluby v našem okolí, všichni jsou na penězích z pronájmu stadionů závislí. Nevím přesně, jak to kdo má detailně postavené ve smlouvách s městy, ale skoro všude z toho nějaké prostředky mají. Tím, že se vládní nařízení utahují, malé kluby to devastuje.“

Jste v kontaktu s amatérskými hokejisty, kteří u vás hrají?

„Jasně, tvoří takové tři skupiny. Někoho to nezajímá, snaží se to obejít a vymyslet co dál. Pak je parta, která se bojí a raději nebude chodit. Další velká skupina lidí je zapojena do nějaké soutěže, mají své týmy a hrají amatérskou ligu, která je sice organizovanou soutěží, ale ne pod svazem, takže taky hrát nemůže. Tyhle týmy samozřejmě chtějí alespoň trénovat. Ale co dál? To netuším. Pravidla obcházet nemůžeme, protože riskujeme obrovskou pokutu od hygieny.“

Jaké přichází nápady v otázce obejití pravidel?

„Pokud by se někdo převedl pod náš klub, pak by trénovat mohl, protože by byl členem organizace, která spadá pod svaz. Kluci řeší, že by vymysleli nějaké další registrace. Jinak nařízení deseti lidí uvnitř znamená samozřejmě konec, je to nesmysl.“

Takže by Mělník mohl mít třeba B-tým?

„Dejme tomu. (úsměv) Obecně nevidím absolutně žádný problém v tom, aby ti chlapi dál hráli. Sejde se na každé straně deset, dvanáct borců a hrají. Nikdo jiný tam není. Pak jsou tu ale další věci, na které asi nikdo nemyslel.“

Co například?

„Děti. Ty normálně v rámci klubu dál trénovat můžou, ale bez diváků, tedy v tomto případě bez rodičů. Což je šílené. Rodič přiveze dítě na trénink, na který se nebude moct ani podívat. Bude nám muset dítě předat mezi dveřmi a pak čekat venku. To bude očistec.“

Ve vašem případě je vlastníkem zimního stadionu město, jak je to obvyklé. Jakou s ním máte dohodu o nákladech a ziscích?

„S městem máme smlouvu na provozování stadionu. Musíme provozovat hokejový tým mužů, mládež, krasobruslení a další. Ostatní záležitosti spojené s pronájmem ledu jdou pak za klubem.“

Takže máte smlouvu na bezplatný pronájem?

„Ano, ale s tím, že se staráme o stadion a značné výdaje platíme my. Město nám však zároveň přispívá na provoz, bez toho by to nešlo. Všechno ostatní hradí klub. Podobně je to v Neratovicích i jinde. Všude se tím teď zabývají, voláme si a řešíme co dál. Všeobecně se dá říct, že pro výkonnostní hokej jsou nová vládní nařízení cestou do pekla. Dlouhodobě to udržet nejde. Na dva týdny, možná měsíc, to všichni asi nějak přežijeme, i když ztráta bude obrovská. Pokud by to ale trvalo déle, tak končíme.“

Klub by zkrachoval.

„Jasně, zavřeli bychom krám. Všechny úhrady energií a dalších povinností hradí klub. Za měsíc nám tam vznikne díra dvě stě tisíc. Pokud nebudu mít pronájem ledu, nemám to z čeho zaplatit. To jsou jednoduché počty. Pochybuju, že by to jinde fungovalo jinak. Muselo by pomoct město, jinak se to nedá.“

Máte představu, jak velkou část rozpočtu vašeho klubu tvoří právě příjem z pronájmu haly?

„Přesné číslo nevím, ale podíl z rozpočtu na sezonu je to minimálně třetinový. Krajské kluby jako jsme my, prakticky žádné sponzory nemají. Jsou to nárazovky, spíš přispívají firmy kluků, kteří tady pak sami hrají a ke klubu mají vztah.“

Takže nezbývá než doufat, že opatření bude trvat jen teď avizovaných 14 dnů.

„Přesně tak. V případě, že by to mělo trvat ještě celý říjen a dál, zkrachovali bychom. Je to hrozně nedomyšlené. Něco se rozhodlo, ale nikdo asi neřešil, jaké to bude mít v tomhle směru dopady.“