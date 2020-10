Vlasák: Extraliga se měla přerušit. Řekl, kolik Plzeň prodělá a jak šetří

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

Hokej inkasoval další těžký úder. Od pondělí má platit nouzový stav, podle vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly se sportovní akce musí konat bez diváků. Je to dost pádný důvod, proč jste navrhovali, aby se extraliga na nějakou dobu zamrazila?

„Na těch čtrnáct dní by se soutěž přerušit měla. Vždycky však záleží, jaké kdo přednese argumenty a jak rozhodne valná hromada APK. Každý klub to má jinak, třeba se mýlím, nicméně myslím si, že málokdo je schopný to bez lidí táhnout delší dobu. Momentálně je v karanténě tolik mužstev, zápasů se hraje minimum. Ještě k tomu se mají konat bez diváků. To drtivá většina klubů nemůže dlouho zvládat.“

Plzeň nechtěla hrát, ani když do hlediště mohl omezený počet diváků. Co vás k tomu vedlo?

„Samozřejmě hlavně to, že zápasy jsou ztrátové. Každému je jasné, že je rozdíl, pokud přijde tisíc lidí, tři a půl nebo šest tisíc. Pravidla se mění každých čtrnáct dní. Doteď jsme mohli na stadion pustit 3 509 diváků a všichni to byli permanentkáři. Máme teď začít obvolávat dva a půl tisíce fanoušků, že na hokej nesmějí, nebo můžou na jeden zápas a na druhý si to prohodí? Už při povolení téhle kvóty jsme prodělávali zhruba tři sta tisíc korun za jedno utkání. Tisícovka byla naprosté minimum. Ale odhlasovalo se, že se hraje dál, takže jsme hráli dál. Zase se opakuji, ale jakmile se hlediště zavřou úplně, nedá se to dlouho vydržet. Bez kompenzací nebo většího objemu vysílacích práv to nejsou kluby schopny utáhnout.“

Jinde start soutěží odložili a ani nevědí, zda a kdy začnou. Není dobře, že česká soutěž zahájila a něco se přece jen stihlo odehrát?

„Do karantény popadalo tolik mužstev, že to ještě bude pěkný maglajs. Dokud se hraje, tak se hraje, ale i vzhledem k těm karanténám teď byla vhodná doba to na těch čtrnáct dní přerušit. Mění se to z týdne na týden. Stále řeším přesouvání zápasů, kde a kdy budeme hrát. Už jsme byli domluvení s Hradcem, jenže jim onemocnělo pár lidí. Na sobotu jsme měli nachystaný Zlín... My jsme si tím už prošli. Měli jsme dvacet osm případů. Snad už to máme za sebou.“

COVID-19 postihl naprostou většinu extraligových týmů. Narážíte na to, že během dvou týdnů by se promořili i tam, kde virus zasáhl později, a nemuselo by se pak tolik improvizovat?

„Přesně tak. Teď je to tak roztříštěné, že se nedá vůbec nic odhadovat. Termínů máme zatím dost, mohlo by se pak hrát o středách, ve čtvrtek. I hráči budou chtít spíš hrát zápasy než jen trénovat. Dlouhodobě je to takhle neúnosné.“

Provedli jste v klubu úsporná opatření jako na jaře?

„Teď proběhnou další jednání. Snížení platů tam jsou, uvidíme, jak se to bude měnit. Martin Straka a obchodní ředitel jednají s našimi partnery. I tam je jasné, že to nemusí dlouho vydržet ve stejných kolejích. Pokud budou sponzoři šetřit, aby zachránili firmu, může se to dotknout zrovna výdajů na sport. Jedno je propojeno s druhým a pro nikoho to není jednoduché.“

Vládní agentura pro sport slibuje finanční kompenzace. Jak to s nimi vypadá?

„Nic konkrétního zatím nemáme ani na papíře. Mluví se o tom, že bychom snad mohli něco dostat. Ale kolik, co a jak, to je zatím všechno v hádankách.“

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE