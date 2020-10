Zbořil se chystá na debut v extralize: Boston? Mám největší šanci

Brzy by měl podepsat nový kontrakt s Bostonem. Dvouletý, jednocestný. Až Jakub Zbořil uvidí návrh Bruins černý na bílém, nebude váhat. „Už jsem měl myšlenky, že půjdu jinam. Ale pak jsem si řekl, že je mi teprve třiadvacet, tak proč to ještě nezkusit,“ říká obránce se dvěma starty v NHL. Sezonu však rozjede v Kometě, po karanténě je nažhavený na páteční start proti Plzni.

Čtyři dny ležel v posteli s vysokou horečkou a měl pocit, že mu praskne hlava. COVID-19 zaútočil i na Jakuba Zbořila, patřil k těm více postiženým v brněnském týmu. Nicméně o žádný zápas nepřišel. „Brácha je taky pozitivní, ale nemá symptomy. Akorát ztratil čich a chuť, takže si jídlo asi přesolí,“ směje se posila Komety z Bostonu, jehož starší sourozenec Adam hraje extraligu za Mladou Boleslav.

Už je vám čekání na start sezony dlouhé?

„Dá to docela zabrat. Myslel jsem, že v tuhle dobu už budu mít něco odehrané. Měli jsme hrát v úterý ve Zlíně, ale to taky odložili. Snad to vyjde v pátek. Naposledy jsem hrál někdy před šesti měsíci. Pak jsem čtyři a půl měsíce jenom trénoval, do toho přišla karanténa.“

Jaký máte ze sebe pocit na ledě?

„Teď se cítím fakt dobře. Nohy a plíce jsou na tom výborně, ale rychle mi dochází energie a kyslík. To bude asi tou nemocí.“

0 Dosud ani jeden zápas v extralize neodehrál Jakub Zbořil. Talentovaný obránce odešel před šesti lety z brněnské juniorky do zámoří.

Těšíte se vůbec na hokej před prázdnými tribunami?

„Ještě jsem to nezkusil. Ale pořád je to hokej. Člověk jde do zápasu s tím, že chce vyhrát. Myslím, že kluci v týmu se cítí dobře a budou hladoví. V Kometě je to super. Zaťa (kapitán Martin Zaťovič) má pořád nějaké hlášky, člověk se zasměje. A tréninky jsou hodně kvalitní. O Plzni skoro nic nevím, kádry se každý rok mění. Gulaše jsem samozřejmě viděl hrát hodněkrát. Dobrej hráč.“ (úsměv)

Kdyby to neklaplo s Kometou, šel byste prý do Mladé Boleslavi za bráchou Adamem. Bylo to rozjednané?

„To ne, nebavili jsme se o tom. Jen jsem to měl podvědomě v hlavě. Mým