Kouč Plzně Čihák: Proč nám berou práci? Většina týmu si nemocí prošla

Do utkání v Plzni nastoupil do branky Českých Budějovic gólman Jiří Patera • ČTK / Chaloupka Miroslav

Respektuje, že zákeřný virus útočí a je třeba zavést opatření. Ale kouč hokejové Škodovky Ladislav Čihák se nemůže smířit s tím, že vláda zatrhnula šmahem i tréninkový proces. „Proč třeba my jako Plzeň, která už je z drtivé většiny promořená, se nemůžeme scházet, abychom mohli dělat naši práci?“ táže se v rozhovoru pro iSport Premium muž, jenž je zodpovědný za přípravu týmu. A je to momentálně zatraceně těžká práce.

Dokázal, že i s mladým kádrem umí divy. Teď z trenérského arzenálu musí Ladislav Čihák vytáhnout zbraně, které zajistí, aby i ve složitých podmínkách v mužstvu vydržela koncentrace. „Jsem v poslední době hlavně spíš psycholog,“ tvrdí 39letý kouč, jehož mužstvo vede neúplnou tabulku. Na hokej ale musí minimálně na dva týdny zapomenout.

Nechme stranou politiku i ekonomiku. Jak aktuální situaci vnímáte z trenérského pohledu?

„Jsem rád, že se přesně na tohle ptáte, protože k tomu jsem kompetentní. Do dalších oborů nechci zasahovat… Ale když popíšu situaci u nás v Plzni, tak máme přibližně osmdesáti- nebo devadesátiprocentní promořenost. Kluci šli na začátku září na testy, pak do karantény, dodržovali jsme veškerá hygienická opatření. Pak už nikdo neměl příznaky, takže jsme mohli nastoupit do tréninkového a pracovního procesu. Vše jsme dodrželi. A teď se ptám: Proč já, jako trenér profesionálního týmu, nemůžu pracovat s hráči, kteří byli pozitivní, mají nemoc za sebou a teď jsou absolutně zdraví? Proč?“

To vás štve nejvíc?

„Ano. Respektuju, že nám na čtrnáct dní stopli soutěž. O. K. Ale proč nemůžu pracovat s kluky, kteří jsou zdraví, prošli si tím a na zavřeném zimáku nikoho dalšího neohrozí? Tomu nerozumím. Můžeme z toho vynechat hráče, co si tím neprošli, abychom je ochránili. Ale proč to nedovolit ostatním? To je věc, kvůli které se hodně čertím. Ne kvůli celkovým opatřením.“

Jestli se nic nezmění, od pondělí nesmíte do haly.

„Takhle tomu rozumím. Byly nějaké snahy to změnit, ale zatím to vypadá, že i když mám k dispozici zdravý tým, kluci nemají příznaky, tak bohužel to na ledě nepůjde. Nejde jen o hokej.“

Máte na mysli i další sporty?

„Nejenom sporty, ale i ostatní profese. Nechápu, proč plavec, který už si nákazou prošel, nemůže v bazénu trénovat. Nebo proč vyléčený herec