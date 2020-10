Majitel Pardubic o těžkém výhledu pro kluby. Co je pro něj Armagedon?

Nenajdete vítěze. Naštvaní jsou hráči, že dostávají menší peníze. Manažeři už těžko nacházejí další řešení, kde najít finanční rezervy. Majitelé hokejových klubů vědí, že tenhle ročník extraligy se hraje hlavně o přežití. „Tohle je velká Matějská pouť, všem se nám točí hlava,“ říká vlastník Pardubic Petr Dědek. Nekritizuje vládu, jen nerozumí, proč hokejisté nesmějí chodit do práce a trénovat. A mluví o tom, co je pro něj Armagedon.

Patří mezi majitele, kteří se nebojí říct svůj názor. Podnikatel Petr Dědek ve velkém rozhovoru pro iSport Premium rozebírá svůj pohled na zámek pro profesionální sport. Velkým tématem jsou samozřejmě i státní dotace. Veškerá dokumentace je vyřízená a leží na ministerstvu. Extraligovým klubům zatím nedorazila ani koruna. Přežívají bez podpory a s výrazně osekanými příjmy.

Co tahle doba znamená pro majitele?

„Podnikám třicet let a horší dobu, než je teď, jsem nezažil. Tohle je velká Matějská pouť, všem se nám točí hlava. Majitelé klubů samozřejmě nervózní jsou, protože kdyby se nehrálo delší dobu, začaly by se dít hodně špatné věci. Nastala by stejná situace, kterou teď vidíte v Německu u automobilky MAN, vypověděla smlouvu odborům, propouští 9500 lidí. Tady by se vypovídaly hráčské smlouvy, partneři by rušili reklamy.“

Kdyby se extraliga nehrála delší dobu, co by se podle vás dělo?

„Pokud by se hokej nehrál dejme domu do konce kalendářního roku a nepřišly by patřičné kompenzace, troufnu si říct, že přijdou pro mnoho klubů velké existenční problémy.“

Potýkáte se hlavně s tím, že výdaje už jsou ořezané na dřeň a příjmy se definitivně zastavují?

„Neplatíte jen hráče, ale i kanceláře, management, máme na sebe navázané různé paušální poplatky, týkají se vás leasingy... Jsme firma, fabrika. A ta teď stojí. Hokejisti jsou normální lidi, kteří chodí do práce, mají svoje hypotéky, rodiny, děti. Nemůžete jim dát nulu, hráči by kluby pak žalovali. Všechno je hodně složité. Ale nehrát je cesta do pekel, odkud není návratu. Proto jsem taky od začátku podporoval myšlenku, že musíme hrát za každou cenu.“

Abyste i přes všechny žádosti o dotace ukázali, že jste aktivní a nečekáte jen na pomoc?

„Určitě, přece se sami nezfaulujeme, nekopneme se pod koleno s tím, že máme problémy, takže radši nehrajeme. To by bylo špatně. Věřím, že se zase nastartujeme. Ale současně je potřeba vidět, že každý měsíc, kdy se nebude hrát, může znamenat zlom na špatnou stranu.“

Zavládlo uvnitř hokejového hnutí už stoprocentní přesvědčení, že je důležité hrát? Dost klubů s tím v půlce září mělo problém.

„Nezavládlo, všichni si to pořád nemyslí, ale většina ano. Teď je taky důležité, aby kluby dostaly peníze z prvního dotačního programu. Má to smysl i z toho pohledu, aby tady byla důvěra, že pokud nás stát vypne, nějaká refundace funguje. Momentálně jsme vypnutí do 25. října, ovšem v médiích jasně vidíte náznaky, že všichni počítají, že spíš budeme odstřihnutí na tři týdny. Informace se rozcházejí a vyvíjejí. Ale tohle beru, má to logiku. Situace kolem viru je vážná a od toho se všechno odvíjí.“