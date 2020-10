Muellerova situace? V ČR psychicky strádal, Zábranský počítá s návratem

Nashle, Brno! Anebo sbohem? Útočník Peter Mueller, zdeptaný koronavirovou krizí, odletěl s rodinou domů do Ameriky, kde bude trénovat na ledě. Majitel Komety ujišťuje, že se vrátí, jakmile se bude blížit restart extraligy. „Má tu smlouvu. Jedině že by ukončil kariéru, což nepředpokládám,“ reagoval Libor Zábranský, který kanonýrův přesun za moře posvětil.

Extraliga stojí, stadiony jsou pusté. A někteří cizinci dočasně mizí z Česka. V čele s Peterem Muellerem, hvězdou Komety. „Nechci to komentovat,“ napsal dvaatřicetiletý bombarďák iSport.cz, jenž má dvě malé děti a těžce nese současná omezení. Proto požádal bosse Libora Zábranského, zde se nemůže připravovat v zámoří s hráči NHL a AHL. Přání bylo vyhověno.

Podle informací z hráčova okolí, Mueller v Česku v poslední době psychicky strádal. Bez hokeje a volného pohybu se necítil v cizí zemi šťastný. „Nedivte se, byl s rodinou zavřený doma. Je na ni hodně fixovaný. Měl o své blízké velký strach,“ chápal Zábranský, jenž vyšel klíčovému borci svého týmu vstříc.

Původně měl letenky už na sobotu. Jenže v tu chvíli svitla naděje, že se extraliga brzy opět rozjede. Anebo budou minimálně povoleny týmové tréninky na stadionu. Takže vše stornoval. „Peterovi chybí ledy a zápasy, jako ostatně každému hráči,“ podotkl agent Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management. K Muellerově přeletu do USA došlo o pár dní později, po provalení nočního výletu ministra zdravotnictví Romana Prymuly do „zavřené“ restaurace na pražském Vyšehradě.

Také Krejčí tvrdí, že je Mueller připraven k operativnímu návratu do Brna. Ostatně, vyřídil si otevřenou letenku. „Pan Zábranský byl tomuto řešení vstřícný, neboť předpokládá, že se mu hráč v zámoří dobře připraví na opětovný start,“ sdělil agent. „Peter se pokaždé vrátil špičkově připravený na to, aby vydržel těch třiadvacet až pětadvacet minut za zápas. Zvládá to perfektně. Hráči se zkušenostmi z NHL se umí individuálně nachystat, jsou na to zvyklí,“ potvrdil trenér a majitel Komety.

Klubový šéf počítá s tím, že rodák z Minnesoty žádné zápasy nevynechá a bude k dispozici ihned po obnovení soutěže. „Neočekávám, že někdo řekne: Za tři dny hrajete. Peter bude mít čas se včas vrátit. Je to otázka dvou tří dnů. Potřebujeme ho,“ vzkázal Zábranský.

Kontrakt váže schopného střelce k Brnu ještě na tuto a příští sezonu. Byť se často spekuluje o jeho angažmá v KHL, Mueller je za normální situace v extralize spokojený. Stejně jako jeho týmový parťák Peter Schneider, který rovněž opustil moravskou metropoli. Odjel domů do Rakouska, žije kousek od Vídně. Tam chodí každý den na led.

Lotyšský obránce Ralfs Freibergs prozatím zůstává, v jednání je však jeho účast na Německém poháru. „Řekl jsem mu, že je rozhodnutí na něm,“ informoval Zábranský. „Je paradoxní, že cizinci budou trénovat na ledě a naši profíci nemůžou. Všude okolo to jde, v Česku ne. Nerozumím tomu,“ postěžoval si na vládní opatření, s nimiž stále není nikdo schopný hnout.

