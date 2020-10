Valského smlouva v Kometě? (Ne)platí ho za zápasy: Mám hodně záložních plánů

Kdyby mu bylo o deset let míň a neměl po letech v nejvyšší soutěži něco našetřeno, nevyšel by. Smlouva, na které se Jakub Valský dohodl v Brně, nemá standardní parametry. Podobnou podepsal jeho spoluhráč Jakub Klepiš. „Když se nebude hrát, nebudou mít peníze,“ nastínil šéf klubu Libor Zábranský. Extraliga stojí, navíc Kometa odehrála nejmíň utkání. „Trénuju doma, je to prakticky jako další letní příprava,“ líčí bývalý hráč Kladna, Liberce či Mladé Boleslavi.

Vás asi postihla koronavirová krize nejvíc, že? Jste placen od odehraných zápasů.

„Co nadělám…Je to nepříjemné. Já už si tím procházím od jara. Navíc třicetiletý hráč má jiné výdaje než dvacetiletý. Zatím to zvládám, nicméně hokej není jediná varianta, ze které se dá vyžít.“

Máte tedy záložní plán?

„Záložních plánů mám hodně. Ale doteď jsem měl na prvním místě hokej, dával jsem mu sto procent. Kdyby nás zrušili úplně, člověk by se musel poohlédnout po něčem jiném.“

Jak to snášíte psychicky?

„Je to blbý, ale musíte to brát tak, jak to je. Co mi zbývá jiného, než se udržovat ve formě? Když se začne hrát, bude líp. Nejde jen o mě, ale o všechny hráče. Jinde se zase o hodně snižovaly platy. Ve finále se ta situace dotýká náš všech.“

Proč jste přijal tak specifickou dohodu s Kometou?

„Byl jsem bez smlouvy a hlavně jsem chtěl hrát hokej. Ne sedět doma a čekat na super výplatu. To mi peníze nepřinese. Jsem rád, když mi dala Kometa šanci. Je to prestižní adresa. Co se týká fanoušků, možná nejlepší v extralize. Na jaře bych nečekal, že dostanu takovou nabídku. Už jsem tam mohl být dvakrát, ale předtím to vždy někam uhnulo. Osud asi chtěl, abych šel do Brna teď.“

V nejhorší možné době…

„Třeba je to nejhorší doba. Ale možná budu za půl roku slavit s pohárem nad hlavou.“ (úsměv)

Neuvažujete tedy o odchodu jinam, kde budete mít větší ekonomickou jistotu?

„Nechám to tak, jak to je. Obávám se, že nikdo neví, co bude. O tom, že už nikdy nebude v hokeji tak dobře jako dřív, se nemusíme bavit. To cítíme všichni, píše se o tom. Ale podle mě to není o věku. Někdo se ve třiceti cítí úplně v pohodě. Docela mi vadí, že se pořád řeší, jak se musí preferovat mladí. Přijde mi, že to pak stejně není nikde vidět. Postup by měl být přirozený.“

V týmu máte pozici důrazného útočníka ve třetí lajně. Jste s tím srovnaný?

„Znám svou roli v týmu. Chtěl jsem hlavně hrát hokej jako dřív a dokázat, že mám na to měřit se s těmi nejlepšími hráči v extralize.“

Jak se vám hrály ty dva domácí zápasy bez diváků?

„Myslel jsem, že to nebude tak hrozné. Ale když jsem to viděl, byl to strašně divný pocit. Kór v Brně, kde je vždycky rachot. Fanoušci jsou šestým hráčem Komety. Docela mě to rozhodilo. Ale kdyby extraliga běžela dál, člověk by se s tím sžil. Všichni říkají, že to na úroveň hry nemá vliv. Já myslím, že ano. Bez diváků není takový tlak na hráče ani na rozhodčí. Ztrácíte výhodu domácího hřiště.“

Prošel jste si covidem-19?

„Ano. Tři dny mě bolelo tělo, byl jsem bez teplot. Nebylo to nic hrozného, asi střední průběh.“

