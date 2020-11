Pomoc nemocnici, Kometa montovala postele: Snad z nich nikdo nespadne!

Jak vám šla montáž postelí?

„Montoval jsem s Kubou Valským. Čtyři postele jsme udělali. Doufám ale, že tady nikdo ležet nebude. A když už, tak aby z nich nespadli.“

Sledoval jste, jak si vedou ostatní?

„Myslím, že jsme měli první postel jako druzí. Nešlo o čas, ale o preciznost.“

Dostali jste návod, jak na to?

„Byl vevnitř, ale návody bývají hrozné. Je to o čtyřech šroubkách, takže v pohodě.“

Doma se do něčeho takového pouštíte?

(smích) „Já nenávidím IKEA. Nemůžu tam. Udělá se mi zle už před tím obchodem. Přítelkyně tam jezdí sama nebo s kamarádkou.“

Proč ten despekt?

„Ani nevím. Dvakrát se mi stalo, že jsem byl uvnitř, udělalo se mi zle a musel jsem vyběhnout ven. Jednou jsem hned odběhl na záchody, co jsou u vchodu. Nemám ji prostě rád.“

Když už přítelkyně dotáhne nějaký nábytek domů, pustíte se do toho?

„Rád bych řekl, že jo. Ale spíš u toho chytám nerva. Koupili jsme si skříň do ložnice. Začal jsem ji montovat, ale dokončila to ona. Já bych to ještě rozbil.“

Těšíte se na tu dřinu po restartu extraligy?

„Dřina je nic nedělat…Anebo když nám zakazují dělat to, co tě baví. Každý den jsem čekal na nějakou dobrou zprávu. Ta přišla, všichni se těšíme, jak to vypukne. Po dlouhé době jsme se viděli s klukama pohromadě a k tomu jsme mohli trošku pomoct. Bral jsem to jako samozřejmost.“

Musel jste si dát budík?

„Jo. Většinou jsem vstával v devět, v deset, po dvanácti hodinách spánku. Dnes jsem musel vstát v sedm. O to dřív jsem šel spát.“

Trenér Libor Zábranský tvrdí, že potřebujete minimálně pět dní tréninku. Souhlasíte?

„Stoprocentně. Nemyslím ani tak na rozehrání, ale aby se něco nestalo. Jde o zranění. Každý trénoval sám, ale nešlo o pohyb na ledě. To je něco jiného. Musíme se do toho dostat. Já bych šel hrát hned. Otázka je, jak by to vypadalo. (úsměv) Zápasů teď bude víc, ale pro ně hrajeme hokej.“

Nebude nevýhoda, že jste neměli možnost trénovat ani venku na ledě, jako některé jiné týmy?

„Nemyslím si. Pro mě by bylo horší trénovat a nevědět, na co. Teď je to povolené, tak se hlavami nachystáme. Lidi tahle doba donutí být víc doma, tak snad budou mít zábavu aspoň u televize nebo u počítače, když už nemůžou jít na stadion.“