Konečně doma na ledě! Je to úleva, těší kapitána Vítkovic Poláka

Po měsíční pauze, trénování na atletickém stadionu a večerním dojíždění na polský led si konečně mohli zatrénovat v domácím prostředí. „Rozhodně je to úleva,“ pochvaloval si vítkovický kapitán Roman Polák. „Nemusíme nikam dojíždět. Nebylo to tak příjemné, byly samé večerní ledy, tak jsme na tréninku konečně v nějakém normálním čase. A můžeme si to v našem zázemí trošku užít.“ Mužstvo z Ostravy by měl při restartu Tipsport extraligy čekat dvojzápas s Hradcem Králové.

Extraliga by se mohla rozjet už o víkendu, vy byste měli hrát v pondělí. Budete na obnovený start připravení?

„Určitě budeme připravení, není na co čekat, čekali jsme už dlouho. Půjdeme do prvního zápasu určitě připravení a naplno.“

Jak náročný pro vás byl měsíc bez hokeje?

„Tahle doba je náročná pro každého, jedno jestli je to sportovec nebo normální člověk. Pro každého je to náročné psychicky i fyzicky. Buďme rádi, že alespoň co se týká sportu, je to za námi a můžeme se soustředit na naši práci.“

Říkal jste, že trénování v Polsku bylo náročnější, nicméně ne všichni tuhle možnost měli. Je výhoda, že jste úplně bez ledu nebyli?

„Je to samozřejmě výhoda, když je člověk na ledě alespoň obden. Pomůže to udržet kondici. Přece jenom, bruslení je něco úplně jiného. Žádné běhání nebo skákání přes překážky to nenahradí. To bylo plus. Ale zázemí nebylo, tak jsme rádi, že jsme konečně doma.“

První dva zápasy při restartu byste měli hrát proti hradeckému Mountfieldu, jaký je to soupeř na rozjezd?

„Je to úplně jedno. První zápasy budou těžké, ať je to tak nebo tak.“

