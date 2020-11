Klíč k restartu hokeje? Testy. Řeší se doba platnosti i kdo je zaplatí

Hokej bude! Všechno splníme, nic není problém. Takhle mluvil na úterní tiskové konferenci svazový prezident Tomáš Král. Restart by mohla Tipsport extraliga zažít už v sobotu. Za jak přísných podmínek? To je stále otázkou. Zásadním bodem bude povinné testování. „Zatím platí před každým zápasem. Budou se však udělovat výjimky,“ řekl šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Od středy mohou profesionální sportovní soutěže v Česku žádat o výjimky pro znovuobnovení svých lig. Kromě fotbalu a dalších odvětví tak učiní i hokej. Kdo zvládne splnit přísné podmínky, může začít fungovat. Jaké přesně? To se zatím neví. Každému sportu se hygienická opatření ušijí na míru.

Klíčovým bodem bude povinné testování na COVID-19. Do 20. listopadu, kdy končí v republice nouzový stav, pro všechny sporty platí, že hráči a členové realizačních týmů musejí mít před každým zápasem negativní PCR test. „Budou se ale udělovat výjimky,“ pravil předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička . Hokej bude hledat kompromisní řešení. Například jeden test, který by platil pro utkání v pátek i neděli.

„Je ale možné, že to stačit nebude. Uvidíme, jak se k tomu postaví ministerstvo zdravotnictví,“ přidal Hnilička. Poslední zprávy nejsou růžové. Web Seznam Zprávy přinesl informaci, že hlavní hygienička Jarmila Rážová je proti, aby měly testy platnost 72 hodin, nýbrž pouze 48. Pro hokej by to znamenalo buď obrovské množství testů, nebo hrát dva zápasy ve dvou dnech ve stylu play off.

Problém přiznal i boss Českého hokeje Tomáš Král. „Je fakt, že testování mi trochu leží v hlavě. Fotbal to má v tomhle ohledu trochu jednodušší, my ale hrajeme třikrát týdně. Musíme to nastavit tak, aby to bylo smysluplné. Dopředu ale říkám, že jsme schopni zajistit všechny přísné podmínky, ať budou jakékoli. Budeme se ale snažit domluvit nějakou rovnici, kdy budeme moct testovat třeba dvakrát týdně,“ popsal.

V nahuštěném programu bude mít hokej těžké dosavadní podmínku splnit. Zvlášť pokud bude stále nutné podstoupit před každým utkáním PCR test, který stojí 1550 korun. Levnější, avšak ne maximálně přesná alternativa v podobě antigenního testu zatím na stole není. Jedno kolo testů pro hráče a realizační tým by tak vyšlo na minimálně 50 tisíc korun. Nabízí se tedy otázka: Kdo to zaplatí? Budou na to hokejové kluby mít?

„Před každým zápasem testovat nezvládneme. Za tím si stojím,“ tvrdí generální manažer Liberce Ctibor Jech. S tím souhlasí i GM hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček. „Většina klubů na to mít finance nebude, nebudeme to schopní splnit.“ Řešení nastínil Král. „Se sportovní agenturou jsme domluvení, že v programu COVID – Sport jsou prostředky, které půjdou použít pro tyto účely. To je hodně důležité sdělení. Rozhodně nechci, aby to všechno ztroskotalo na penězích za testy, musíme to zvládnout. Nebude to pro nikoho žádná radost, ale už jsme vyřešili horší situace. O extraligové týmy obavy nemám, otázkou jsou ty v Chance lize, kterých je osmnáct.“

Dost nejasný rozjed první ligy

Se vším však ještě může zamíchat online konference klubů, která je na programu ve středu. Nadšení mezi nimi rozhodně nepanuje. Potřebují konkrétní výstupy a pokyny. Nutně. Zatím je nemají. Pokud bude někdo pozitivní, půjde do karantény. Ostatní s negativními testy budou smět dál hrát. Tedy snad. „Mělo by to takhle pokračovat, ale tohle bude záležet na rozhodnutí paní Rážové,“ upřesnil Hnilička. Právě Rážová se měla tiskové konference také zúčastnit, ale plnila si povinnosti jinde.

Profesionální kluby už mohou směle trénovat na svých stadionech, nebudou muset hledat nejbližší venkovní kluziště v okolí. Extraliga by mohla znovu začít už v sobotu. „Může se však stát, že všechno nesplníme a hrát nebudeme. U extraligy ale opravdu nemám obavy,“ zopakoval Král.

Nejasné však zatím zůstává pokračování první ligy. Ekonomika soutěže není tak silná, aby si kluby mohly dovolit platit testy z vlastní kasy, pokud by se zkomplikovala státní podpora. Podle informací Sportu je ve hře i dohoda klubových šéfů Chance ligy, že by plošně snížili platy o deset procent. Ušetřené peníze by pak pokryly náklady na testování. Zatímco v případě extraligy Král stále doufá v odehrání kompletních 52 kol základní části, u první ligy je pravděpodobné ořezání dlouhodobé soutěže. „S největší pravděpodobností odehrajeme základní část jen dvoukolově každý s každým a pak rovnou přijde play off,“ popsal prezident Českého hokeje.

