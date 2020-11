Hokej se vrací. Konečně! Už se nemusíme skrývat v lesích, těší kouče

Extraligový hokej začíná znovu dýchat po vládním verdiktu o návratu ke klasické šichtě. Kluby elitní soutěže otevírají dveře k ledovým plochám svých stadionů, kam měly dlouhé týdny zapovězený vstup. A tak některé celky využívaly zájezdy do Dobříše či do ciziny, aby aspoň částečně přiškrtily velké tréninkové manko. Platilo to i pro Karlovy Vary, které vyjížděly za přípravou do Německa. Už nemusí. „Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne,“ hlásí Martin Pešout, kouč a sportovní manažer karlovarské Energie.

Pociťujete velkou úlevu, že se věci vrací blíž normálu?

„Jsme hrozně rádi, že se konečně můžeme vrátit do práce, nemusíme se skrývat někde v Německu, v lese a podobně. Hlavně hokejoví fanoušci dostanou zábavu a povzbuzení v těžkých časech. I když to nejde přímo v hale, tak se podívají na zápas aspoň v televizi nebo na počítači. Pro nás je hokej smyslem života, už se nemůžeme dočkat, až to zase vypukne.“

Vidíte na svých svěřencích, že jsou po dlouhé pauze od mistráků a tvrdého trénování zanedbaní víc fyzicky nebo psychicky?

„Nevím, jak jinde, ale v našem případě psychicky. Co se fyzické stránky týká, snažili jsme se po celou dobu restrikcí trénovat. V podstatě jsme nevynechali jediný trénink, dvakrát až třikrát týdně jsme jezdili do Německa, Sasko bylo pro nás povolené. Takže s fyzičkou nevidím problém, horší pro hráče a pro nás všechny byla nejistota, kdy se povolení k trénování neustále oddalovalo. Na klukách bylo občas během tréninku vidět, že víra v dobrý konec klesá dolů. Zaplaťpámbu, že je to pryč.“

Do toho vyjednávání s hráči o snížení platu, to jim taky asi nepřidalo. Jak to běželo v Karlových Varech?

„Zasahovalo to do toho, samozřejmě. Bylo to nepříjemné. Ale u nás to bylo schůdnější v tom, že hráči a i trenéři ušetřili klubu docela velké peníze, protože přes léto všichni brali jen padesát procent obvyklé částky. V této fázi jsou hráči už na 85 procentech mzdy.“

Lze současnou fyzickou úroveň hráčů srovnat s obvyklým „předzávodním“ obdobím, nebo jsou na tom hůř?

„Jsou na tom o něco hůř. V předzávodním období si všechno naplánujete přesně, jak potřebujete. Máte dvakrát denně led, posilovnu, regeneraci, přípravná utkání. Hlavně zápasy hráčům hodně dají. A to teď strašně dlouho nebylo. U klubů, které nejezdily trénovat do ciziny nebo na venkovní plochu, ten deficit může být značný.“

Budou mít týmy, které cestovaly za ledem, značnou výhodu oproti ostatním? Alespoň zkraje restartované sezony?

„Na variantu s Německem jsme se ve Varech domluvili proto, aby se hráči udrželi v co největším kontaktu s ledem. Bez toho nejsou reflexy na ledě takové, jaké by měly být. Teoreticky to výhoda může být, ale co je v dnešní době jisté… V takové situaci se nikdy nikdo nevyskytl.“

Jak jste ve Varech prožívali moment, kdy domluvený návrat k tréninkům zhatila známá Prymulova kauza?

„Já se hlavně těším, až nám nastanou klasické starosti, které během sezony řešíte. Doteď jsme manažersky řešili trénování v Německu, celou logistiku odjezdů, příjezdů, samotného využívání plochy v Schönheide a v Altenbergu. Když už to nedávno vypadalo nadějně, jedna aféra to celé zastavila. To bylo nepříjemné. Doteď je to chození na tenkém ledě, ale za nás všechny můžu říci, že jsme rádi, že to nahoře pustili. Z nás všech spadne velký balvan. Očekávám, že v prvních dnech nástupu na led budou všichni trénovat dvoufázově, takže hráči okamžitě přehodí myšlenky na správnou kolej. Jakmile se začne hrát, bude to významný posun od toho, co se dělo doteď. Snad se nám v budoucnu vrátí na stadiony i diváci. Těch je mi líto.“

Vnímáte tu absurditu, kdy nemůžete trénovat ve vlastní hale, ale cestujete autobusem do zahraničí, kde se v hale připravujete tak, jak by to v Česku podle hygieny nešlo?

„Bavili jsme se o tom, trochu absurdní to samozřejmě je. V naší hale to máme z kabiny k ledu tři metry a nesměli jsme na něj, místo toho jsme utráceli peníze za led v cizině. Do Schönheide jsme to měli 66 kilometrů, do Altenbergu 112. Na druhou stranu mně nepřísluší veřejně komentovat rozhodnutí vlády. Nám by ministři také těžko nařizovali, jak hrát přesilovku a oslabení. Tak to zkrátka je a my se s tím musíme srovnat.“

