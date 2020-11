Záruba o hokeji v TV: Bude ho hodně! Kolik stojí přenos a co sledovanost?

Sparťan Ladislav Zikmund nedovoleně vrazil do libereckého gólmana Petra Kváči a zamířil na trestnou lavici • Michal Beránek / Sport

Sparťan Matúš Sukel se snažil procpat kotouč do liberecké branky • Pavel Mazáč / Sport

Mají šanci zaujmout. Budou jedinou cestou jak lidem přinést hokej. Byť jen skrz obrazovky do obýváků. Česká televize a O2 TV plánují na příští dny a týdny pořádnou porci přenosů z Tipsport extraligy. Začínají už v sobotu! „V plánu je víc zápasů než v minulé sezoně,“ říká šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba v rozhovoru pro iSport Premium.

Máte už vymyšlený vysílací plán na následující dny?

„Ano. Začínáme v sobotu zápasem Třince s Kometou. V dalších dnech pak nabídneme velkou porci hokeje. V pondělí to budou dva zápasy, ve středu také dva, v neděli jeden. Příští úterý pak znovu dvě utkání. Potom to máme zatím po jednom. Uvidíme, jak to vyjde s dalším programem, protože se rozbíhají Světové poháry v různých sportech.“

Ze standardních hracích dnů úterý, pátek, neděle se teď kompletně vyjelo. Je to pro televizi komplikace?

„Není. Tím, jak hodně věcí odpadlo, v programu není žádná kolize. Je jen otázka, kde jsou volné přenosové vozy, protože nevysíláme jenom sport a už vůbec ne jenom hokej. Všechno se jen musí připravit docela narychlo, ale není to neřešitelný problém. Akorát se to nakupilo v době, kdy se hraje reprezentační turnaj, což je trochu nepříjemné.“

S konkurenční O2 TV jste si rozdělení řešili sami, nebo vše podléhalo BPA, marketingovému partnerovi extraligy?

„BPA dalo nějaké návrhy, které se více méně dodržují. Občas tam jsou nějaké posuny. Z obou stran tam je vstřícnost. Nám by asi nevadilo, kdyby i v našich