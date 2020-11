Mertl sype góly, nahrával mu Frodl. Plzeň jede a Litvínov naopak nulový

Jaký start, takové pokračování. Extraliga se po téměř měsíční přestávce vrátila do života, Litvínovu se to nedaří. V rozháraném ročníku zatím nastupoval jen doma, proti Plzni hrál svůj čtvrtý zápas. Na první body však stále čeká, prohrál 1:4. S nulovým ziskem se krčí na dně tabulky.

Verva nastoupila poprvé od 11. října, kdy doma padla se Spartou, Západočeši naposledy o dva dny dříve. Ale navázali na výkony z úvodu soutěže a pořád jedou, ať padá mlha, nebo trakaře. Bodovali i ve svém sedmém vystoupení, zatím jen jednou prohráli v prodloužení.

V Litvínově, oslabeném o reprezentanta Jana Myšáka, podpořil indiány 32 zákroky a taky gólovou asistencí Dominik Frodl. Šanci uhájit čité konto mu zmařil pár sekund před koncem Oskars Cibulskis. Tomáš Mertl srazil domácí Krušnohorce dvěma trefami, svojí sedmou a osmou brankou v sezoně si upevnil pozici nejlepšího střelce.

SESTŘIH: Litvínov - Plzeň 1:4. Západočeši dál drží první místo. Dvakrát se trefil Mertl

„Zatím jsme s výkony spokojení. Na druhou stranu také víme, že i ostatní soupeři se rozjedou, v dalších zápasech to nebude nic jednoduchého. Jsme rozhodně rádi, jak jsme do soutěže vstoupili a i tentokrát jsme zvítězili. Doufám, že budeme dál sbírat body,“ přál si plzeňský útočník.

Poprvé zavěsil Mertl střelou do vikýře po pohotovém dalekonosném vyhození Frodla až od vlastní branky. „Moc dobře to viděl, hned toho využil. Hodil dlouhý lob do středního pásma, provedl to opravdu skvěle,“ chválil brankářskou jedničku úspěšný zakončovatel. Další Mertlův zásek přišel opět po přečíslení, kdy si trpělivě počkal s přihrávkou Milan Gulaš a nejlepší střelec sezony mazácky zasunul. „Nějaké kombinace zase vyšly, z toho máme samozřejmě radost. Souhru jsme udržovali v Dobříši na pěkném ledě, tam nám to cvakalo! Jen, ať nám to takhle jde pořád,“ pravil Mertl.

Měsíc bez ostrého zápasu však byl podle něj znát. „I když se nedá úplně říct, že by první třetina byla vyloženě špatná, tak určitě chvilku trvalo, než si tělo na všechno zvyklo. My jsme od středy ale dobře trénovali. Jsme moc rádi, že jsme první zápas po restartu hned takto zvládli,“ potěšilo Mertla, který s bilancí 8+2 vládne extraligové produktivitě se svým parťákem, jenž posbíral rovněž deset bodů za šest branek a čtyři nahrávky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:49. Cibulskis Hosté: 18:41. Mertl, 26:19. Kodýtek, 31:02. Mertl, 45:32. P. Musil Sestavy Domácí: Honzík (Godla) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich (A) – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Látal, Gerhát, P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Budík, Čerešňák, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Suchý – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Kika, Micka – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 7 5 1 1 0 31:18 18 2. Sparta 8 5 0 0 3 26:16 15 3. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. K. Vary 5 3 0 0 2 15:16 9 6. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 7. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Č. Budějovice 6 0 0 2 4 14:26 2 13. Pardubice 5 0 1 0 4 7:21 2 14. Litvínov 4 0 0 0 4 7:17 0

