Parádní comeback Sparty! Sedm gólů, fandění z repráků a děkovačka nikomu

Odehráli poslední soutěžní zápas, než se liga přerušila. Dnes sparťané pro změnu restart Tipsport extraligy odšpuntovali. A povedlo se jim to velkolepě. Pardubice na svém ledě zničili 7:1! Dvakrát se trefil Andrej Kudrna, oba góly pro něj vymyslel Lukáš Pech. „Je radost s ním hrát,“ říká slovenský útočník. Pro Dynamo to byla tvrdá porážka, po pěti kolech má na kontě pouhé dva body.

Po ospalé první třetiny jste se neuvěřitelně rozjeli. V sedm branek jste asi po měsíci bez zápasu asi ani nedoufali, že?

„Jak říkáte, první třetina od nás nebyla moc dobrá. Machy (brankář Matěj Machovský) nás výborně podržel. V té druhé pak padly nějaké přesilovky, což nás dostalo na koně. Těší nás, že se nám povedlo nastřílet tolik gólů. Je to pro nás velké sebevědomí do dalších zápasů.“

Natěšení do utkání muselo být obrovské, že?

„To se asi nemusíme bavit, těšili jsme se neskutečně. Byli jsme rádi, že se povolilo trénování v hale a pak i rychlý návrat k soutěži. Každý byl natěšený.“

Jak byl poslední měsíc těžký z pohledu psychiky? Nevěděli jste vůbec, co bude, nemohli jste trénovat ve své hale…

„Bylo hlavně super, že jsme mohli být na ledě, že jsme z toho rytmu nevypadli úplně. V Dobříši nám ty tréninky hodně pomohly. Přechod do haly pak nebyl komplikovaný.“

Obě trefy vám nachystal Lukáš Pech, ten zapsal celkem tři asistence. Co říct k jeho šikovnosti?

„Lukáš je známý svými vynikajícími přihrávkami, je fakt radost s ním hrát. Dvakrát mě tam pěkně našel. Jsme rádi, že jsme dali dost gólů, snad v tom budeme pokračovat.“

Místo druhé gólové radosti jste ho vlekl na střídačku.

„Je to tak. Dostal o vteřinu před tím pecku pukem pod koleno do nechráněného místa. Pomohli jsme mu na střídačku, v kabině se pak naštěstí dal do kupy a dohrál zápas.“

O2 arena byla prázdná, z reproduktorů ale znělo skandování fanoušků. Bylo příjemné, že nemusíte hrát v tichu?

„Bylo to fajn, rozhodně je to lepší než ticho. Diváci nám samozřejmě moc chybí, to se nedá nahradit, ale jak říkáte… v tichu by to nebylo ono. Možná bychom se akorát líp slyšeli, ale takhle nám to lidi aspoň z části vynahradí.“

Vy jste se pak dokonce vydali na děkovačku k tribunám. Byla to symbolická akce?

„Přesně tak, bylo to od nás gesto směrem k fanouškům. I když tu bohužel nemůžou být s námi, cítíme i na dálku jejich podporu zpoza kabiny a zpoza stadionu. Aspoň touhle formou jsme si s nimi chtěli užít děkovačku.“

SESTŘIH: Sparta - Pardubice 7:1. Kanonáda Pražanů, Dynamo si odvezlo domů debakl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:26. Kudrna, 28:48. Buchtele, 33:19. Vitouch, 35:00. Kudrna, 41:47. Říčka, 46:18. Zikmund, 53:29. Říčka Hosté: 25:45. Paulovič Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Jeřábek – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Hosté: Klouček (Štěpánek) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, Holland, Vála – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Paulovič, Poulíček, Svačina – Blümel, Claireaux, Kusý – M. Kratochvil, Anděl, Machač. Rozhodčí Úlehla, Hejduk – Frodl, Komárek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 7 5 1 1 0 31:18 18 2. Sparta 8 5 0 0 3 26:16 15 3. Mountfield 5 4 1 0 0 22:9 14 4. Liberec 5 3 0 1 1 17:11 10 5. Třinec 2 2 0 0 0 11:5 6 6. M. Boleslav 4 2 0 0 2 13:11 6 7. K. Vary 4 2 0 0 2 10:12 6 8. Olomouc 4 2 0 0 2 9:13 6 9. Vítkovice 3 0 1 1 1 9:10 3 10. Zlín 4 1 0 0 3 5:10 3 11. Brno 2 0 1 0 1 7:10 2 12. Č. Budějovice 5 0 0 2 3 10:21 2 13. Pardubice 5 0 1 0 4 7:21 2 14. Litvínov 4 0 0 0 4 7:17 0

