Gól v extralize po osmi letech. Kvůli brankám tu nebudu, ví Polák

Rozdal hromadu tvrdých ran, hrál ostře a nekompromisně. Vítkovický kapitán Roman Polák k tomu v duelu 15. kola Tipsport extraligy proti Mountfieldu HK (2:1) přidal milimetrovou ránu do horního růžku. Ligový gól si připsal po osmi letech, v zámoří se za Dallas naposledy trefil před dvěma roky. „Letí to hodně, ale já tady kvůli brankám nebudu,“ usmíval se zkušený bek.

Jak byste jako kapitán popsal týmové vítězství nad dosud neporaženým Mountfieldem?

„Můžu být hrdý na tým, jak se k tomu kluci postavili. Bylo vidět, že byli hladoví. Nejenom, že si plnili taktické povinnosti, ale bylo i vidět, že mají chuť hrát. Jsem rád, že se nám to povedlo a urvali jsme tři body. Nevypadalo to, když jsme na začátku inkasovali smolný gól, ale kluci se nezalekli. Drželi se pořád plánu a otočili jsme to v náš prospěch.“

Vyrovnával jste na 1:1 milimetrovou ránou do růžku, co byste k ní řekl?

„Čistá náhoda. (usmívá se) Zavřel jsem oči a ono to tam vletělo. Rosťa Marosz tam udělal vynikající práci, natáhnul na sebe hráče a já tam měl celkem prostor na zakončení. A povedlo se mi to dát nad lapačku.“

Nevypadalo to, že jste zavřel oči...

„No tak... Nezavřel jsem, ale nějak to tam vletělo.“

V lize to pro vás byl gól po osmi letech, naposledy jste za Vítkovice skóroval v listopadu 2012 během výluky v NHL. Co říkáte na to, jak to letí?

„Letí to hodně, ale já tady kvůli brankám nebudu. Mám si plnit jiné a další věci. Že tam byla branka, je bonus. Spíš bych chtěl vyzvednout hru týmu. Po té době, kdy jsme dlouho nehráli a jen jezdili trénovat do Polska, to přineslo nějaké ovoce. Bylo to na ledě vidět, kluci chtěli hrát. Když budeme takhle hrát, bude to jen dobře.“

Byl jste blízko i u druhého gólu, při hře čtyř proti čtyřem jste šlapal do útoku a byl před bránou...

„Jo, to byla spíš moje práce, taková černá. Tuhle branku bych spíš bral, protože jsem udělal černou práci, stáhnul jsem soupeře do brány a pak už to bylo jednoduché tam vstřelit.“ (usmívá se)

Nastoupil jste se zelenou helmou pro lídra Radegast indexu. Jak tuto novinku berete?

„Musím se přiznat, že nemám rád, nechci říct excesy, ale taková rozlišení ve výstroji. Trošku jsem se bál, že to bude jiná barva helmy. Ale jak jsem se soustředil na hokej, tak nevidím, co mám na hlavě.“

Obecně vnímáte Radegast index, coby ocenění pro defenzivní hráče za hity, bloky a hodnocení +/-, jak?

„Já nevím, byl jsem zvyklý z Ameriky, že tam bylo ocenění i bez helmy a všichni viděli, jak kdo hraje, a co pro tým dělá. Osobně to nepotřebuji a nepokládám za důležité.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 2:1. Bek Polák přispěl premiérovým gólem k prvnímu pádu Hradce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:47. R. Polák, 36:51. Hruška Hosté: 02:01. Perret Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Koch, Trška, R. Černý – L. Krenželok (A), Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Hronek, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), R. Pilař – Orsava, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Kelly Klíma – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pavlík, Koukal, Jergl. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE