Rousek se dočkal gólů. Jenom jsem to zametl, líčil po obratu ve Zlíně

Pochválili vás parťáci za první dvě trefy v sezoně?

„Je to týmová práce. Obě nahrávky jsem dostal od spoluhráčů de facto do poloprázdné branky. To bylo spíš od nich hezky připravené a já jsem to jenom zametl. Vyšlo na mě. Na ledě je celá pětka, každý má svoji roli.“

Trápil jste se nulou na střeleckém kontě?

„Nedělal jsem si z toho hlavu. Nepadalo to tam, to se občas stává. Snažil jsem se pracovat pro tým. Za ty dva góly jsem samozřejmě rád.“

Pomohlo vám, že jste dvakrát bleskově smazali dvoubrankové manko?

„Za každého stavu to jde. Dvakrát jsme během minuty vyrovnali, nejprve na 2:2 a pak na 4:4. Ve třetí třetině jsme to zlomili na svou stranu.“

Překvapil vás Zlín po měsíční pauze aktivní hrou?

„Ani moc ne. Věděli jsme, že budou nepříjemní. Počítali jsme s tím, že za nás budou házet puky a půjdou po nás. To se potvrdilo. Měli jsme s tím celý zápas problémy.“

Ukázali jste, že máte skvělou ofenzivu?

„Máme v útoku sílu, čtyři vyrovnané lajny. Bohužel jsme dnes dostali víc gólů, než jsme chtěli. Celý zápas byl hodně divoký, nebylo to kompaktní. Zlín to takto hraje. Chtěl nás rozbourat, což se mu docela povedlo. Musíme si k tomu něco říct. Naštěstí jsme dali víc branek a vezeme tři body.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 4:6. Pražané otočili v divoké přestřelce. Zářili Tomášek a Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:01. Köhler, 21:11. Honejsek, 24:36. Köhler, 33:11. Šlahař Hosté: 22:41. Kudrna, 23:41. Rousek, 35:49. Tomášek, 36:48. Rousek, 57:24. Řepík, 59:27. Tomášek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Řezníček, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), M. Novotný, Suhrada – Herman, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Fryšara, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát. Hosté: Machovský (Neužil) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Zikmund, Vitouch, Forman. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

