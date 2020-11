Motor učí jak ztratit zápas. Děláme hrozné ptákoviny, štve Prospala

Jak ztratit utkání by mohly vyučovat České Budějovice. Ani na sedmý pokus nedokázaly vyhrát, proti Mladé Boleslavi měly k vítězství znovu blízko. Zase to ale nevyšlo. „Znovu jsme dokázali najít způsob, jak si zápas prohrát sami,“ kroutil hlavou hlavní trenér Václav Prospal. Jeho Motor doma padl s Bruslaři 1:2 v prodloužení. Na extraligovou výhru už čeká přes 2800 dní.

Ještě deset minut před koncem vedl Motor 1:0, navrch dostal výhodu pětiminutové přesilovky. Všechno se zdálo být fajn. Mladá Boleslav se nedostávala do velkých šancí.

Namísto druhé branky však přišla dvě rychlá vyloučení na domácí straně, a bruslaři srovnali. V prodloužení pak druhý bod pro hosty trefil David Šťastný.

„Myslím, že jsme předvedli to, co nás zdobí. Pohyb, bojovnost, nasazení. Všechno to mělo. Zápas byl ovlivněný spoustou vyloučení na obou stranách. Nakonec jsme ale znovu dokázali najít způsob, jak si zápas zase prohrát sami. Dostaneš pět minut přesilovky. Na místo, abys dal soupeři další hřebíček do rakve, tak najednou během minuty je z toho oslabení tří proti čtyřem, dostaneš z toho gól a prohraješ v prodloužení,“ krčil rameny Václav Prospal.

Po dvou třetinách má přitom Motor bilance 4-1-2. Čtyřikrát před třetí částí vedl, pokaždé ale stejně prohrál. Po sedmi kolech tak mají na kontě pouhé tři body za tři prohry v prodloužení. Na extraligovou výhru České Budějovice dál čekají, ta poslední se datuje na březen roku 2013. K dnešnímu dni je to celkem 2807 dní.

Zatím platí opravdu krutou klišoidní nováčkovskou daň. „Nemůžu nic jiného než pochválit mančaft za nasazení, za srdce, které do toho každý zápas dávají, každý den na tréninku. To spousta z vás nevidí. Nejsme za to ale odměnění. Ty ptákoviny, co jsme schopní udělat, nás pak vždycky potrestají. Jeden bod je málo,“ pravil sklesle Prospal.

K tučnější bodové odměně nepomohl ani skvělý výkon Marka Čiliaka v brance. „Hlavně v první třetině při přesilovkách soupeře nám dal šanci zůstat v zápase. Měl tam několik vynikajících zákroků, byl naším nejlepším hráčem. Tak by to mělo být. Vždycky očekávám od gólmana, že bude náš nejlepší hráč,“ přidal trenér Motoru.

Další šanci k protrhnutí negativní série budou mít Českobudějovičtí ve středu, kdy se vydají na západ Čech na led Karlových Varů.

SESTŘIH: České Budějovice - Mladá Boleslav 1:2p. Motor stále čeká na výhru. V prodloužení rozhodl Šťastný

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:10. D. Voženílek Hosté: 52:45. Ševc, 60:38. Šťastný Sestavy Domácí: Čiliak (Patera) – Vydarený, Plášil, Pavel, Allen, Pýcha, Slováček – Prokeš, Christov, D. Voženílek – M. Novák, R. Přikryl, Beránek – Karabáček, Indrák, Z. Doležal – Raška I, Michnáč, Jonák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka – Šťastný, R. Zohorna, Lunter – Jääskeläinen, Zbořil, P. Kousal – Najman, Flynn, J. Stránský – Bičevskis, J. Strnad, Kotala. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna

