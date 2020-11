Zbořilové poprvé proti sobě. Jakub dostal od bráchy Adama „világoš“

Poprvé v životě se postavili proti sobě. Ve středeční dohrávce 4. kola Tipsport extraligy mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno došlo na bratrský souboj Adama a Jakuba Zbořilových. Oba si v utkání připsali po jedné asistenci, z těsné výhry 2:1 se ale mohl radovat ten starší, boleslavský útočník. „Před zápasem jsem mu říkal, že sem přijedou a dostanou világoš. To se stalo a tak to má být,“ smál se 25letý forvard.

Pro oba to byl speciální zápas. Brněnští odchovanci se sice potkávali v mládežnických kategoriích Komety či při reprezentačních srazech, proti sobě se ale ještě nikdy nepostavili. „Od doby, kdy jsem se dozvěděl, že brácha bude za Brno hrát, jsem byl nabuzenej. Je to super pocit,“ těšilo o dva roky staršího Adama.

Hecování proběhlo už před zápasem. „V úterý jsme si volali. Brácha říkal, že mě vyndá z trenek,“ přidal se mladší Jakub. „To se nestalo, ale hezky mi tam naznačil, když procházel před naši bránu. Málem jsem si tam sednul, tak jsme se spolu zasmáli. Na ledě mi teda moc do smíchu nebylo, ale potom už to bylo dobrý.“

Jakubova Kometa v utkání tahala za kratší konec provazu. Více jak polovinu zápasu ale udržela stav zápasu bezbrankový. Když si ale v 37. minutě šel za zbytečný útočný faul sednout Jakub Klepiš, který se do Mladé Boleslavi vrátil poprvé od jarního konce v klubu, Boleslav z přesilové hry udeřila. Adam Zbořil poslal puk do brankoviště, kde se nejlépe zorientoval Radim Zohorna.

Kometa kontrovala ve třetím dějství. Jakub Zbořil získal puk v obranném pásmu, vydal se na útočný výlet a precizním pasem našel Petera Schneidera, který srovnal. Rozdílovou trefu nicméně o pár minut později obstaral na druhé straně Pavel Kousal.

„Od začátku do konce byl zápas vyrovnanej. Oba týmy výborně bruslí. Kometa od minulého roku udělala obrovský posun v bruslení, hraje kompaktní hokej. Narazily na sebe dva stejné styly. Bylo hrozně těžké se prosazovat,“ hodnotil utkání Adam Zbořil. Mladší bratr souhlasil: „Mladá Boleslav je tým, který má postavenou hru na bruslení. Nás to vyhecovalo k tomu, abychom bruslili s nimi. Byl to víceméně vyrovnaný souboj.“

Bratři se na ledě potkávali jen zřídka. Když po utkání všichni zamířili do kabin, oni zůstali na ledě a ještě si povídali. Pak se společně i nechali vyfotit. „Jen jsme si navzájem zhodnotili naše výkony. Ještě se pobavíme u kabin,“ prozradil Jakub.

Oba nicméně mrzelo, že se na zápas nemohli přijet rodiče a další příbuzní. Nejvíc to podle slov obou bratrů bylo líto tátovi. „Strašně chtěl přijet,“ říkal Adam. „Mně volal ještě do autobusu. Už měsíc v kuse mě hecoval, abych mu nedal ani centimetr ledu zadarmo,“ dodal Jakub, který před měsícem uzavřel novou smlouvu s Bostonem.

Vzájemný souboj si zopakují už v pátek, kdy si oba týmy prohodí role a hrát se bude v Brně. Kometa nicméně počítá ztráty, v Boleslavi nastoupila jen se 17 hráči do pole. Stále chybí útočné opory Petr Holík a Peter Mueller, který po návratu ze zámoří ještě nebyl připraven naskočit. Do akce nešla ani nejnovější posila Anthony Luciani, který dorazil na hostování z druholigového Znojma.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kometa Brno 2:1. Vyrovnané utkání rozhodl v 52. minutě Kousal

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:25. R. Zohorna, 52:00. P. Kousal Hosté: 45:55. Schneider Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Pyrochta (A), Zbořil, Gulaši, F. Král – Zaťovič (C), Klepiš, L. Horký – Vincour, Rákos, Schneider – Matěj Svoboda, Kusko, Kunc – Plášek ml., Brabenec. Rozhodčí Pražák, Kika – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna

