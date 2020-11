Kam zmizel Šoustal? Kometa pro něj nemá místo. Přechod má těžší, řekl kouč

Pro Tomáš Šoustala bylo dlouhou dobu prioritou studium. Platí to stále, ale na prvním místě je nyní hokej, ve kterém by rád udělal pokrok v dresu Komety Brno • profimedia.cz

Je to trošku záhada. I když hokejová Kometa od začátku lepí sestavu bez zraněných a nakažených, stahuje v nouzi hráče z první i druhé ligy, jedna letní posila zůstává stranou. Tomáš Šoustal (23) je zdravý, nicméně v půlce listopadu nemá na svém kontě jediný odehraný zápas! Neodjel ani dnes do Pardubic. Místo něj hrají borci z Přerova či ze Znojma. „Nevejde se do sestavy,“ vysvětlil lakonicky kouč Libor Zábranský pro iSport.cz.

V létě byl přitom rodák ze Šternberku prezentován jako typ, který ofenzivě pomůže. Dravý, důrazný, pracovitý, schopný střelec. Do extraligy se Šoustal vrátil po šesti letech v nižších zámořských soutěžích. Po nevýrazné přípravě se však po něm slehla zem. Na oficiálním webu klubu už není ani uveden na soupisce. „Trénuje s námi,“ ujistil Zábranský.

Podle něj se olomoucký odchovanec dosud neadaptoval na český hokej. Ten je jiný, než se hraje na americké univerzitě. Šoustal naposledy oblékal dres Lakehead University v lize USports. Ve 27 zápasech nasbíral 32 bodů (14+18). V extralize si však na svou premiéru musí počkat. Dočká se vůbec? Brno počítá s tím, že ho po restartu Chance ligy pošle do Přerova. „Potřebuje hrát, nějakých patnáct minut na zápas. To u nás teď nedostane. Včera jsem o tom s ním dlouho mluvil,“ uvedl Zábranský, jemuž se nevejde ani do čtvrté lajny.

Přednost mají mladíci Střondala (momentálně zraněný), Horký, Plášek, Gajarský, Kunc, Matěj Svoboda či Brabenec, kterým se daří. Plus hosté ze Znojma Tomáš Svoboda a Anthony Luciani. Šanci dostane i Jan Süss. Ti všichni jsou v hierarchii před Šoustalem, „Tomáš je výborný kluk, ale hokejově trošku stagnuje. Přechod z univerzity do extraligy je těžší, než si on sám myslel. Ještě se do toho nedostal,“ shrnul brněnský boss.

Místo pro letní posilu nenajde ani po odchodu Jakuba Valského se Silvesterem Kuskem, které poslal na měsíční výpomoc Olomouci.

Šoustalova budoucnost v Kometě je zakryta hustou mlhou. Zatím navazuje na jiného útočníka Pavla Jenyše, který se v minulém ročníku po comebacku ze zámoří taky nechytl a dnes hraje v Košicích.

