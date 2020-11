Hájek začal v Kometě povedeně. Extraligu jsem podcenil, přiznal bek

Tak už je taky v akci. Obránce Libor Hájek posílil Kometu a v premiéře proti Mladé Boleslavi (3:2) zapsal dvě asistence. Dvaadvacetiletý bek New York Rangers se dohodl s mateřským klubem na spolupráci do té doby, než ho zámořská organizace povolá zpět na kemp před startem NHL. „Každou třetinu jsem se cítil líp a líp,“ okomentoval svůj první start v sezoně.

Tvrdil jste, že budete hrát za Olomouc. Proč jste dal nakonec přednost Kometě?

„Nechci to komentovat, omlouvám se. Pardon.“

V extralize jste nastoupil po pěti letech, ale vypadalo to, že s ní nemáte žádný problém…

„Každou třetinu jsem se cítil líp a líp. Musím se přiznat, že jsem extraligu trošku podcenil. Je to vysoce kvalitní soutěž. Jsem rád, že si ji můžu zahrát a připravit se na NHL.“

Čerpal jste z nedělního duelu Komety v Mladé Boleslavi, který jste sledoval ještě na dálku?

„Díval jsem se asi na dvě třetiny. Ale neumím v tom tolik číst, abych si něco naplánoval dopředu. Mám za sebou šest tréninků. Všichni trenéři se mi krásně věnovali, jsem za to vděčný. Dostával jsem se do toho. Předtím jsem trénoval hlavně na suchu v Ostravě s Radimem Poláškem, který mi perfektně sedí.“

V premiéře jste si připsal dvě asistence. Těší vás soukromý příspěvek k vítězství?

„Snažil jsem se pomoct, jak nejlíp to šlo. Dvě asistence jsou plusové, jsem za ně moc rád.“

Jste v kontaktu s útočníkem Filipem Chytilem , spoluhráčem z Rangers? Nezávidí vám, že můžete hrát a jemu to klub nepovolil?

„Jsem. Myslím, že nezávidí. On výborně trénuje v Praze. Vždycky je parádně připravený. Ví, co dělá. A myslím, že má jisté místo v kádru.“

Vedli jste 3:0, ale ve třetí třetině soupeř snížil na 2:3. Co jste udělali špatně, že z toho bylo drama až do konce?

„Asi jsme trošku povolili. Ale to je hokej. Hlavně, že jsme vedení udrželi a vyhráli jsme.“

Zažil jste na jaře bublinu NHL v play off. Jaké to v ní bylo?

„Takové pětihvězdičkové vězení. Nebylo to úplně špatné. (úsměv) Ale byl jste sám na pokoji, nikam jsme nesměli. Hotel byl ohraničený, bylo to zvláštní. Plus zápasy bez diváků. To je vždycky divné. I dnes v Brně mi hodně chyběli. Vím, jak jsou úžasní. Hodně jsem se na ně těšil. Pak jsem si uvědomil, že tady nikdo nebude. Škoda.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 3:2. Klepiš se trefil proti "svým" Bruslařům, na úvod se blýskl Hájek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:01. Klepiš, 23:47. Plášek ml., 34:53. L. Horký Hosté: 47:54. Jääskeläinen, 50:28. R. Zohorna Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, O. Němec (A), J. Zbořil, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Vincour, Rákos, T. Svoboda – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – Matěj Svoboda, Gajarský, Kunc. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Klikorka, Fillman, Vacík – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – Lunter, R. Zohorna, Šťastný. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Axman Stadion DRFG arena

