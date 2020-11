Dynamo poprvé tříbodové. Klíč? Starý dobrý Kantor a nebývalá obrana

Devět zápasů trvalo, než si Pardubice užily první tříbodový večírek. V prázdné hale mrzlo skoro jako na zimáku v Olomouci a právě tohle byla kulisa, ve které Dynamo vyválčilo kýžený výsledek. Zase nepřelezlo svůj limit, opět nepokořilo hranici dvou vstřelených gólů. Teď to ale stačilo, přetlačilo 2:1 Kometu. Klíčem byl brankář Pavel Kantor. Plus pozor! První číslo ukázal Anthony Camara.

Na internetu najdete hodně sestřihů, jak Anthony Camara posílá protihráče do nemocnice. Prásk, tady do hlavy. Támhle sekerou vší silou přes ruce. Navíc má v životopise pár škraloupů, ze Švédska dostal naposledy výpověď kvůli sexu s mladou dívkou. „Byl jsem mladý a v jiné zemi. Poučil jsem se. Snažím se přistupovat k životu jinak, stát se lepším člověkem,“ oznámil po svém příchodu.

V druhém zápase za Dynamo vytáhl akci, která nakonec byla klíčová a nasměrovala jeho tým k výhře. Přes dvě hokejky perfektně na Radoslava Tybora, který dával na 2:0. Střelec pak před Camarou smekl klobouk. Díky za takový puk! Žádné průšvihy a maléry, ale hokej. To je vize, proč Kanaďan přišel. A tohle mohl být první záblesk.

„Asi to bylo naše nejlepší utkání v sezoně. Měli jsme hodně šancí, hráli slušně dozadu a výborně jsme zvládali oslabení,“ pochvaloval si po utkání brankář vítězné party Pavel Kantor. Zase přišla tradiční pardubická hrubka, Kometa snížila po divokém pokusu Jana Mandáta udělat před vlastní bránou kličku. Jenže tentokrát se Dynamo nesložilo. Chyba osm minut před koncem nic neřešila. Výsledek 2:1 zůstal.

Ani podeváté Pardubice nevstřelily víc jak dva góly. Ale poprvé to stačilo na tři body. Důvody? Dva. Jistotu týmu dával Kantor, plus hrálo Dynamo až nebývale dobře dozadu.

Ani v sérii porážek trenér Milan Razým nepřemýšlel, že by své brankáře protočil a do akce vyslal Milana Kloučka. „Nebyl důvod Kantymu nevěřit. Pavel chytal poslední sezonu, v závěru sezony jsme na něj vsadili, všechno zvládl v kuse a dařilo se mu. Bez něj by záchrana nebyla možná,“ zjistil, co dovede. Je pravda, že tohle byl zase starý pan profesor z ledna a února 2020.

Na druhou stranu pardubická jednička v tuhle chvíli musí cítit tlak. Tým nedává góly, takže ho i každá chyba položí. „Snažím se to moc nepřipouštět. V minulé sezoně se hrálo od půlky sezony o udržení, nějakým způsobem jsem na to zvyklý,“ pokrčil jen rameny Kantor. Jen hned varoval, aby po jedné výhře nepřišel hned zase rychlý návrat do problémů: „Je to teď úleva. Chceme vyhrávat, nikoho nebaví tady chodit každý den na zimák se sklopenou hlavou. Ale jasně, ta výhra je první. Klíčové je, abychom na ni navázali, ne že tady budeme chodit měsíc zase jak nějací lemplové.“

Práce je pořád dost. Třeba kdyby Mueller za stavu 1:0 netrefil tyč, mohlo se všechno zase otočit jinam, křehká psychika by třeba zase povolila. Ale tentokrát měly Pardubice i kliku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Svačina, 27:38. Tybor Hosté: 52:17. Zaťovič Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Hájek, J. Zbořil, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion enteria arena

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE