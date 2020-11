Sparta dál válí! Dělo Sobotka zatím v garáži. Kvapil má v extralize zákaz

Byla to pořádná válka. Osobní souboje, strkanice kolem obou branek. Hokejově i výsledkově vyrovnané. „Emocí bylo dost. Boleslav hraje takový styl. Rychle bruslí, napadá. Neměli jsme moc času na rozehrávku. Hráli výborně v rozích, ty souboje k tomu patří. Bylo jich opravdu hodně, oni se tvrdě tlačí do brány. Je super, že jsme i tak dokázali vyhrát,“ popsal trefně duel obránce Sparty Tomáš Dvořák. Právě on v prodloužení vystřelil svému týmu bod navíc.

Na ruce zatím Sparta drží eso v podobě Vladimíra Sobotky . Na hřišti Středočechů měl poprvé vyjet na led. Premiéra se však zatím odkládá. Do talonu ho možná pošle v pátek. „Nechtěli jsme to uspěchat. Uvidíme, jestli ho tam dáme příště, nebo až v neděli,“ řekl kouč Miloslav Hořava.

Sobotka zatím podepsal smlouvu na měsíc. Pokukuje po NHL i Rusku. „Uvidíme, jak bude má situace vypadat. Rád bych ještě hrál v Americe nebo v KHL. Když se situace vyvine tak, že bych zůstal v extralize, můžeme se se Spartou dohodnout na prodloužení spolupráce. Když se ale objeví nějaké zajímavá nabídka ze zahraničí, mám možnost odejít,“ přiznal sám hráč.

Pražané chtějí jeho příchodem nahradit ztráty v podobě Marka Kvapila a Filipa Chlapíka, který po podpisu nového kontraktu s Ottawou, už nastoupit nesmí. „Vláďa je zkušený hráč, který je zvyklý hrát velké zápasy. Silný útočník schopný dávat góly a udržet puk, který může hodně pomoci i během přesilovek. Chceme být úspěšní a snažíme se pro to udělat maximum. Máme před sebou ohromně nabitý kalendář, zápasy přichází v rychlém sledu a je rozhodně ku prospěchu mít silnější a širší kádr. Nechceme nic podcenit,“ přidal sportovní manažer Jaroslav Hlinka .

Mladá Boleslav - Sparta Praha: Říčka pohotovým bekhendem otevřel skóre, 1:0

Obrovskou porci zápasů Pražané vítají

Zároveň potvrdil, že Kvapil po konci ve Spartě nesmí posílit žádný jiný extraligový tým. Jedinou možností pro něj zůstává cizina. „Je to součást naší dohody. Sám pochopil, že není v našem zájmu posilovat konkurenci. Rozhodně jsme se nerozešli ve zlém. Nemohli jsme ale v tu chvíli dělat jakékoliv výjimky, nebylo by to fér k ostatním,“ upřesnil Hlinka.

Extrémně Sparta stála také o služby obránce Marka Ďalogy, který ale nabídku opakovaně odmítl a raději dal přednost Pardubicím.

Jak řekl Hlinka, kádr chce rozšířit zejména kvůli obrovské porci zápasů, která Pražany čeká. Až do Mikuláše budou hrát prakticky obden. Podobně to však mají i všechny ostatní celky. „Tři neděle jsme nic nedělali, takže jsme rádi, že můžeme hrát. Je to skvělé,“ odmítl možnou únavu Hořava.

Souhlasil i Dvořák. „Když se vyhrává, únava se snáší mnohem líp. Jsme na vlně, daří se nám, takže je to v pohodě,“ usmál se bek, který zapsal první gól v sezoně. Sparta opět ukázala, že umí zvládat i vyrovnané zápasy. „Tohle je pro nás hodně důležité. Utkání zvládáme na konci přetočit na naši stranu. Je super, že se nám to daří,“ doplnil. Z týmu je cítit velká vnitřní síla, v tabulce patří Spartě druhé místo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Šťastný, 51:36. Flynn Hosté: 21:27. Říčka, 46:33. Pech, 61:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE