SESTŘIHY: Dynamo už není na dně, skolilo Brno! Nulový Liberec i Hradec

Bezvadné tažení Ocelářů vyhnalo Čiliaka z branky

České Budějovice zmrazil rychlý smolný gól. Brankář Čiliak si nepřipsal ani zásah a už lovil puk z branky, když si Gernátovu prudkou přihrávku od modré čáry srazil do vlastní sítě Venkrbec. Slovenský bek se podepsal i pod druhý gól. Po jeho křížném pasu střílel bez přípravy Jašek a odražený puk usměrnil do branky Chmielewski.

Aktivnější Třinec začal lépe i prostřední část a rychlý kontr zakončil do odkryté branky obránce Galvinš. České Budějovice rychle odpověděly, po 17 sekundách snížil z dorážky Michnáč. Domácí Marcinko ale po chytrém pasu Růžičky využil první přesilovou hru Ocelářů v zápase a ve 32. minutě našel Stránský místo mezi Čiliakovými betony. Z početní výhody se v závěru třetiny prosadili i hosté, když se trefil z mezikruží Plášil.

Jašek svým prvním gólem sezony zvýšil na 6:2 a vyhnal ve 45. minutě z branky Čiliaka, který se v Třinci před dvěma lety radoval s Brnem z mistrovského titulu. Domácí Růžička poté rozezvučel tyč. Poslední úpravu skóre tak obstaral Pýcha, který zkorigoval výsledek v 82 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři. To ale nic nezměnilo na faktu, že Oceláři zopakovali stejný start ze sezony 2016/17, tehdy také v úvodních osmi kolech ztratili jen jeden bod.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Navázali jsme na předchozí výkony z domácích zápasů. S veškerým respektem k soupeři to byly povinné tři body a bylo by ztrátou je nezískat. Budějovice ale působily velmi dobře, i za nepříznivého stavu nepolevovaly a hrály stále naplno, organizovaně. V tomto směru jsme to měli těžké."

Václav Prospal (České Budějovice): "Dostali jsme šest gólů, první padl po smolné situaci, kdy jsme si puk srazili do branky bruslí. Na druhou stranu má Třinec velkou kvalitu a my jsme působili hlavně v první třetině trochu ustrašeně. Ve druhé a třetí třetině už to bylo lepší, ale opět jsme prohrávali a nedokázali jsme být dostatečně produktivní, aby byl výsledek vyrovnanější."

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 6:3. Oceláři dál válí. Motor stále čeká na první výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:02. Gernát, 11:24. Chmielewski, 21:25. Galvinš, 26:42. Marcinko, 31:16. M. Stránský, 44:52. Jašek Hosté: 21:42. Michnáč, 35:10. Plášil, 59:06. Pýcha Sestavy Domácí: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: Čiliak (45. Patera) – Vydarený (A), Plášil, Pýcha (C), Slováček, Pavel, Allen – Christov, Venkrbec, Jonák – M. Novák (A), Prokeš, D. Voženílek – Beránek, R. Přikryl, Z. Doležal – Michnáč, Raška I, Karabáček. Rozhodčí Kika, Micka – Lederer, Hlavatý Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Matador Hübl jedinou trefou rozjásal Litvínov

Do sestavy Severočechů se vrátil útočník Mahbod, hostující ofenzivě vypomohl při rozsáhlé marodce Pšurný. Úvodní dějství skončilo i přes několik velmi slibných příležitostí bez branek. Velký úvodní nápor domácích přestáli Berani se štěstím i díky tomu, že brankáře Kašíka zachránila při Jarůškově zakončení levá tyčka.

Strážce zlínské branky se pak vyznamenal při Zdráhalově bekhendu, nevyzrál na něho ani Mahbod a změnu skóre nepřinesl ani Pšurného prohřešek proti pravidlům v osmé minutě. Postupně se čím dál víc začali osmělovat i Zlínští. Také jim scházel jen kousek k vedoucí brance, když v 15. minutě po Gazdově dalekonosné bombě zvonila pravá tyčka za gólmanem Godlou.

Také ve druhém dějství měli navrch Litvínovští, ale tentokrát už svou převahu promítli i do skóre. Pospíšil s Lukešem připravili dobrou pozici k zakončení pro Hübla, který prostřelil Kašíka. Pro zkušeného veterána šlo o vůbec první branku v nové sezoně. V další šanci neuspěl Myšák, ve 33. minutě se pak ocitli spolu s Hüblem sami před Kašíkem, jemuž se ale podařilo situaci zachránit, když vystihl Myšákovu nahrávku.

Až teprve ve třetí části si domácí pomohli faulem a Berani se tak dostali poprvé k přesilové hře, jenže příležitosti Ference a Honejska neměly gólovou tečku. Zvýšit pak mohl na druhé straně Mahbod, Kašík však držel zlínský celek na dostřel. Ve 48. minutě pomohla při Okálově zakončení podruhé v utkání Godlovi branková konstrukce. Zlínu nakonec nebyly nic platné ani další dvě početní výhody či power play, při níž trefil tyčku prázdné branky pokusem přes celé kluziště Irving.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): "Myslím, že dnes jsme odehráli od začátku do konce velmi dobrý zápas. Byli jsme aktivní, měli jsme dostatek šancí a soupeře jsme do mnoha šanci nepustili. Ale když se tam dostal, byl Zlín nebezpečný, stále hrozil, dal dvě tyčky. Oba brankáři podrželi své mužstvo. Pro nás je to velmi důležité vydřené vítězství proti houževnatému soupeři, které bylo podpořené dobrým výkonem. Konečně jsme dosáhli první výhry doma, do půlnoci si ho vychutnáme, ale pak už se budeme zase připravovat na další zápas."

Robert Svoboda (Zlín): "Těžko se to hodnotí... 0:1 je normální porážka ve fotbale, ale v hokeji je to hrozně krutá prohra. Domácí byli aktivnější a měli lepší pohyb v první třetině, dostali nás do velké defenzívy. I díky brankáři Kašíkovi, který chytal výborně, jsme to přečkali. Ve druhé třetině se celé utkání rozhodlo, my jsme pak byli aktivnější a snažili jsme se být v ofenzivě lepší, ale i chybějící kousek štěstíčka nás připravil o to, abychom tady alespoň bodík sebrali. Nedá se nic dělat, to tempo extraligy dál frčí a my to musíme brát tak, jak to je."

SESTŘIH: Litvínov - Zlín 1:0. V gólové mizérii se prosadil pouze Hübl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:19. V. Hübl Hosté: Sestavy Domácí: Godla (Honzík) – Irving, Demel, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Ščotka, Štich (A) – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Myšák, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Hosté: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (C), M. Novotný, Ferenc, Suhrada, Gazda, Hamrlík – Köhler, Herman, J. Ondráček – Okál (A), Honejsek, Šlahař – Kubiš (A), P. Sedláček, Karafiát – Václavek, Pšurný, Dobiáš. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE

Sparta svedla bitvu zatím bez Sobotky

Pražané do utkání ještě nepostavili čerstvou posilu útočníka Sobotku, jejich branku hájil Neužil, zatímco domácí trenéři v rámci pravidelného střídání nahradili Růžičku Krošeljem. První šanci měl při vlastním oslabení hostující Tomášek, ale sám před Krošeljem dokázal trefit jen lapačku slovinského brankáře ve službách Bruslařského klubu. Za domácí pálil v přesilovce nebezpečně Fin Jääskeläinen, ale Neužil byl pozorný.

Skóre se poprvé měnilo až ve druhé třetině. V hostující početní výhodě, kterou si sparťané přenesli z úvodní dvacetiminutovky, se bekhendem prosadil Říčka. Vedení hosté ale drželi pouhých 19 sekund, než srovnal na 1:1 Šťastný.

Spartě mohl vrátit vedení na začátku třetí části Tomášek, ale Krošelj ještě dokázal proti jeho dorážce v krkolomné pozici vytasit levý beton. Sparta pak udeřila znovu v přesilovce, když využila i svou druhou početní výhodu: Říčkovu slabou střelu srazil Krošelj jen před sebe, kde si na svou šanci počíhal Pech a vrátil hostům vedení. Po pěti minutách už ale bylo zase vyrovnáno, když Kousal našel na hranici brankoviště Flynna, který se dokázal v předbrankovém prostoru dobře zorientovat.

Další gól v základní hrací době už nepadl a stejně jako v neděli proti Liberci se šlo v Mladé Boleslavi i do prodloužení. Po 75 vteřinách jej rozhodl střelou mezi brankářovy betony hostující Dvořák.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Byl to dobrý zápas, ve kterém jsme byli chvíli lepší my, chvílemi Sparta. Nakonec se zrodila zasloužená remíza. Bohužel jsme v prodloužení nesehráli dobře situaci a byli jsme potrestáni."

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to těžký zápas, kterému nechybělo tempo. Pro oba týmy to byl pátý zápas v deseti dnech, ale my jsme rádi, že můžeme hrát, protože teď jsme nějakou dobu jenom trénovali. Jsme rádi, že se štěstí nakonec v prodloužení přiklonilo k nám. Start Vládi Sobotky jsme nechtěli uspěchat. Uvidíme, zda nastoupí v pátek nebo v neděli."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sparta Praha 2:3p. Hosté si i díky přesilovkám odváží dva body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Šťastný, 51:36. Flynn Hosté: 21:27. Říčka, 46:33. Pech, 61:15. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Šidlík, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Cienciala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Neužil (Machovský) – Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Sukeľ, Tomášek – Buchtele, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Vitouch, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Rožánek Stadion ŠKOENERGO Aréna

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Vítkovická výhra v režii bývalých Bílých Tygrů

Liberec vstoupil do utkání aktivně a hned v úvodní minutě prověřil Dolejše z mezikruží Rachůnek. Poté se před hostujícím brankářem objevil osamocený Gríger, Dolejš ale výborně zasáhnul. Na druhé straně vyslal Mikyska do přečíslení Malleta, také Kváča byl však připravený.

V dalších minutách sice opět diktovali tempo hry domácí, Dolejš si ale se střelami Birnera, Lence i Jelínka poradil. První přesilovku utkání si zahrála Ridera, nesehrála ji ale dobře a Kváču tak vůbec neohrozila.

Úvod druhé části ale Vítkovicím vyšel lépe a Kváča měl plné ruce práce se střelami Hrušky a Lakatoše. Na opačné straně se až před Dolejše proháčkoval Rachůnek, ani on ale se svým zakončením neuspěl. Poté putoval za dva nedovolené zákroky na trestnou lavici hostující kapitán Polák, kterého vzápětí následoval Dej. Liberci se tak naskytla ideální příležitost k vedoucímu gólu v dlouhé dvojnásobné přesilovce, Ostravané se ale výborně ubránili.

Krátce po skočení početní výhody se do brejku dostal Gríger, jenže tváří v tvář Dolejšovi neuspěl. Přesilovou hru si poté zahráli také Vítkovičtí a zasypali Kváču sprškou ran. Liberecký brankář ale s vypětím všech sil odolal. V samém závěru druhé třetiny měl na hokejce vedoucí trefu Bulíř, Dolejš však svůj tým znovu podržel.

Na začátku třetího dějství tak po rychlém protiútoku bleskově udeřili hosté. Dorážkou vlastní střely otevřel skóre exliberecký Krenželok. Bílí Tygři mohli hned vzápětí odpovědět v přesilovce, sehráli ji ale špatně a Dolejše prakticky neohrozili. Ani Ostravané ale následně nesehráli svou přesilovou hru příliš dobře.

Hosty to ale nemuselo mrzet - krátce po skončení početní výhody se totiž na modré čáře opřel do puku Polák a jeho střelu usměrnil za Kváčova záda tečující Kubalík. Liberečtí se museli tlačit do útoku a vytvořili si místy až drtivý tlak, Dolejš ale svůj tým několikrát podržel. V samostatném úniku si na něj nepřišel ani Rachůnek. Domácí to ještě minutu před závěrečnou sirénou zkusili při hře bez brankáře, výhru hostů ale pečetil trefou do opuštěné branky Lakatoš.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Utkání rozhodla z mého pohledu druhá třetina. Nedokázali jsme proměnit spoustu šancí včetně dlouhé dvojnásobné přesilovky. Ve třetí třetině jsme rychle inkasovali a Vítkovice poté výborně bránily a prakticky k ničemu už nás nepustily."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Základem vydřené a vybojovaného vítězství byl vynikající výkon brankáře Dolejše. Klíčová byla také ubráněná oslabení a celkově jsme dokázali odrazit nápor domácích. Na začátku třetí části jsme vstřelili rychlou branku a výhru jsme poté velkou obětavostí a bojovností uhájili."

SESTŘIH: Liberec - Vítkovice 0:3. Bývalí Tygři Krenželok a Lakatoš loupili pod Ještědem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 40:40. L. Krenželok, 48:03. T. Kubalík, 59:01. Lakatoš Sestavy Domácí: Kváča (Pařík) – Šmíd (A), Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – A. Musil, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Najman, Šír – Hrabík. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek (C), Trška, R. Černý, Koch – V. Polák, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss, L. Krenželok (A), Šišovský – Dej, J. Mikyska, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Pešina, Lacina – Ondráček, Špůr. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva Bez diváků. diváků

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Dominanci Energie okořenila bitka Hronek - Kadlec

Do hradecké branky se podruhé za sebou postavil Lukeš. Tentokrát se mu však nedařilo tolik jako proti Olomouci, kdy zůstal nepřekonaný. Hosté totiž v první třetině mistrně zvládli přesilovky, v nichž se dostali do vedení 2:0, i když za dvacet minut pálili přesně na branku jen šestkrát.

Nejprve se v sedmé minutě prosadil Koblasa, který šikovně tečoval prudkou přihrávku do horní poloviny branky a Lukeš byl bez šance. Rovněž druhou početí výhodu Západočeši zvládli. Ve 12. minutě se prosadil centr prvního útoku Kaše, jenž se trefil z pravé strany.

Královéhradečtí se těžko prosazovali proti dobré obraně hostů, za ní navíc stál výborně chytající Novotný. V první části si poradil s možností Smoleňáka, na začátku druhé podržel tým především při Koukalově střele zblízka. Jeho spoluhráči tak měli dost klidu na útočné výpady. Třetí úspěšný přišel ve 30. minutě, kdy Pulpán poslal dlouhou přihrávku Beránkovi, který jel sám a gólmana Mountfieldu pokořil střelou mezi nohy.

Pro domácí to nebyla poslední rána ve druhé třetině. Ve 35. minutě inkasovali počtvrté, když bek Zámorský po svém faulu úplně přestal hrát a Zábranský využil výhodu. Hradci navíc nepomohla ani přesilovka pět na tři. Hráli ji 54 vteřin, ale pouze Smoleňák ohrozil Novotného. Brankář Energie se však překonat nenechal.

Ve třetí třetině se Mountfield pokoušel o zvrat. Hnal se do útoku, ale hosté velmi pečlivě bránili. Domácím nepomohla ani druhá dvojnásobná přesilovka. Tentokrát ji hráli 63 vteřin, jenže Novotný měl jen jeden těžší zákrok po Zámorského tvrdé ráně. Hradec si připsal alespoň jednu výhru, když reprezentant Hronek v bitce jasně předčil hostujícího Kadlece. Na body to ale nestačilo.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): "Bylo to o tom, že jsme se v hlavě nedokázali nastavit na zápas. Proto jsme měli špatný vstup, soupeř byl patnáct minut lepší. Říkali jsme hráčům, že Vary jdou okamžitě nahoru, do protiútoku, přesto jsme s tím měli problémy. A když nezvládnete první třetinu, je složité pak zapnout. Všechny naše chyby, zbytečné fauly, nevyužité přesilovky byly vyústěním přípravy na utkání. Proti Olomouci zahrajeme perfektně bez chyb, systémově a za dva dny jsme nekoncentrovaní. To se nám může stát po pěti dobrých zápasech, ne po jednom."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že jsme podali velmi dobrý týmový výkon. Ustáli jsme tlak domácích na začátku každé třetiny, podařilo se nám ustát i fyzickou hru, kterou na nás praktikovali. Pomohli jsme si přesilovkami, ubránili jsme oslabení, pomohli jsme výbornému gólmanovi Novotnému, který nás podržel. Vyšel nám plán ustát tlak a neprohrát první třetinu."

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 0:4. Novotný vynuloval Hradec, ten vyšel zcela naprázdno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Koblasa, 11:22. D. Kaše, 29:28. O. Beránek, 34:48. Zábranský Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Sajdl) – Zámorský, Nedomlel (A), Hronek, Jank, F. Pavlík (A), Šalda, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Orsava – Kelly Klíma, V. Růžička, J. Sklenář – M. Chalupa, Lev, Perret – Jergl, Koukal, R. Pavlík. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, M. Rohan (A), Plutnar, Graňák, Zábranský, Pulpán (A), D. Mikyska – Flek, D. Kaše, Hladonik – M. Zabloudil, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Vondráček, Skuhravý (C), M. Kadlec. Rozhodčí Sýkora, Šír – Brejcha, Gerát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Olomouc - Plzeň 1:2p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:03. Ondrušek Hosté: 18:46. Gulaš, 63:06. Mertl Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Ondrušek (A), A. Rutar, T. Černý – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Olesz, Kusko, Valský – Čachotský, Mácha, Bambula. Hosté: Frodl (Pavlát) – Lang, Stříteský, Kvasnička, Čerešňák, Budík, Jiříček, L. Kaňák – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – Pour, P. Musil, Kantner – Stach, Kracík, Rob – Straka (A), Kodýtek, Přikryl. Rozhodčí Tomáš Horák, Daniel Pražák – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Pardubice - Kometa 2:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Svačina, 27:38. Tybor Hosté: 52:17. Zaťovič Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Hájek, J. Zbořil, O. Němec (A), Gulaši, Svozil, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – Plášek ml., Brabenec, L. Horký – T. Svoboda, Gajarský, Luciani. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Hynek Stadion enteria arena

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE