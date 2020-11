Pardubice chystají změny. Razým zřejmě končí, řeší se nástupce

Alois Hadamczik Má na Pardubice silné vazby. Když klub vedla radnice, primátor se s ním několikrát sešel jako s potenciálním kupcem, pak konzultovali hokejové věci. Hodně informací může získat od svého bývalého reprezentačního asistenta Josefa Palečka. Sám by trénovat ještě chtěl, ale neriskoval by v klubu bez silného zázemí. To teď Pardubice mají. I pro něj může být lákadlo zvedat klub a naučit ho vítězit. Volní trenéři Miloš Říha by z pohledu, že jde o domácího kouče, mohl být velmi dobrou variantou. Má ambice uspět, ukázat, jaký je trenér. Jenže je otázkou, jestli mu neublížilo, že když o klub usilovaly skupiny Petra Dědka a Vladimíra Pittera, on stál na straně Pittera. Bez smlouvy je teď i Jiří Kalous, který by po letech v KHL měl určitě zájem o dobrou pozici v Česku. U reprezentace je pak zapadlý Rostislav Vlach. Lov pod smlouvu Pro Pardubice by asi nebyl problém vyplatit trenéra se smlouvou jinde. Už dřív zkoušely oslovit Josefa Jandače, ale pro něj je Sparta srdcovka, těžko couvne. Na první velkou šanci v prestižním klubu čeká Martin Pešout, další z žáků Vladimíra Růžičky, který dělá zázraky v Karlových Varech. A nezapomínejte ani na Slovensko. V Detvě má smlouvu Ernest Bokroš, ale do Česka by se rád vrátil.