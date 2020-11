Hit s jasným výsledkem: Marné Dynamo, dominantní Hradec

V normálním režimu byste slyšeli z tribun dost hlasitý pískot. Dával by signál Pardubicím, že zápas těžce nezvládly, už zase. A tenhle kravál by zněl pro Mountfield HK snad ještě lépe než tóny v milánském operním domě La Scala. Derby ukázalo jasný rozdíl mezi rivaly. Hradec má aktuálně velkou sílu. Dynamo by ji chtělo mít, jenže u přání a řečí všechno končí, prohrálo 2:5. „Na naši hru je smutný pohled,“ utrousil trenér Milan Razým.

Pár kilometrů od sebe a tak odlišné světy! Hradec po dvou porážkách dal dohromady zase velmi dobrý výkon, individuální i taktický. Pardubice po jednom výsledku naděje, kdy přetlačily Kometu, ukázaly zase zmatek, chyby a že jsou aktuálně ve stejné formě jako nanuk, který jste nechali na poledním slunci. Trochu jim zatopíte a roztékají se.

Pardubický majitel Petr Dědek si v televizním studiu před poslední třetinou posteskl, že se mu vůbec nelíbí, jaký má jeho tým přístup. Z nasazení souboru s velkým „D“ na hrudi byl rozčarovaný. „Na naši hru je smutný pohled. Je to poněkolikáté, kdy jsme neměli pohyb, agresivitu. Soupeř nás v tom jasně předčil, do toho zase naše hrubé chyby,“ lamentoval domácí kouč Milan Razým.

Proti jeho souboru stál soupeř, který dobře reagoval na vývoj zápasu. Uměl měnit rytmus hry, napadat, bránit, dávat góly, plnit taktické pokyny. Prostě nabídl všechno, co druhá parta z východu Čech nemá.

Zklamání kolem pardubické kabiny cítíte hodně silně. „Trenérovo hodnocení sedí, těžko ho budu vyvracet. Kdo zápas viděl, musí to jenom potvrdit,“ uznal i kapitán Jakub Nakládal. „Mluvili jsme o tom, jak po nich budeme chodit a budeme agresivní. Ani jedno z toho nepřišlo,“ nechápal.

Jediné plus z pohledu domácích? Prázdné tribuny. Tým si nevyslechl nepříznivou reakci z ochozů. Fans se namačkali k počítačům a televizím. Pardubičtí vzteky vypínali, hradečtí šli spát v šále a s hřejivým pocitem, že rival skončil jak zpráskaný kůň.

Mountfieldu hodně pomohly dělovky jeho beků. Ne, tentokrát neúřadoval Filip Hronek, u kulometu stáli jiní pánové, Petr Zámorský a Filip Pavlík. Hradec své bombarďáky uměl využít, na pětigólovém výsledku se podíleli každý jedním zásahem. „Byl to vikejř jako prase, taky jsem mu to hned říkal,“ usmál se Vladimír Růžička mladší, sám tříbodový hrdina večera, když popisoval Zámorského granát. „On mi hned říkal, že to někdo líznul. Ale šleha to byla teda neskutečná.“

Růžička byl spokojený, jak se Hradec vyhrabal s menší krize, která ho potkala. Má za sebou porážku v Liberci a herní výbuch s Karlovými Vary. „Museli jsme si v kabině pár věcí říct. Nebylo to předtím vůbec dobrý, podali jsme strašidelný výkon. Ale v Pardubicích jsme všichni do puntíku plnili to, co byla potřeba,“ pochvaloval si.

A přidal hodnocení, která pardubickou duši píchne: „Celkově to bylo od nás skvělé, od prvního hráče až po posledního kustoda. Jeli jsme si do Pardubic pro výhru. Vypadalo to podle toho.“ Ano, vypadalo. Naprosto jasně.

Hradec může zase spřádat plány, jak vyletět na čelo tabulky, usadit se nahoře, vymýšlet taktiku na Třinec a spol., jak se měřit s obry. Pardubice? Jestli se výrazně nezmění, musí najít podobně odevzdaného soka, jakým byla Kometa. „Teď je úplně jedno, s kým hrajeme. Nechci se nikoho dotknout, ale se Zlínem bychom měli vyhrávat každý zápas, ale my s ním dvakrát prohráli. To samé Olomouc, taky nás porazila. Zásadní je, že se musíme koncentrovat na naše úkoly, co máme plnit,“ dodal pak pardubický lídr Nakládal.

SESTŘIH: Padubice - Mountfield HK 2:5. Růžička pomohl třemi body porazit v derby rivala

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:38. Blümel, 48:10. Camara Hosté: 09:39. J. Sklenář, 29:37. Zámorský, 43:13. F. Pavlík, 45:07. V. Růžička, 54:55. Perret Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Nakládal (C), J. Kolář (A), Holland, Vála – Mandát (A), Poulíček, Svačina – Camara, Claireaux, Tybor – Blümel, Anděl, Paulovič – Machač, Rohlík, Kusý. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kelly Klíma – Koukal, Jergl. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Rožánek, Gebauer Stadion enteria arena