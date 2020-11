Svačina po probuzení Dynama: Je na prd, když se nesoustředíte jen na hokej

Užil jste si divoký zápas?

„Ale jo, sehráli jsme dobré utkání, i když to bylo takové divoké na obě strany. Dostali jsme taky nějaké smolné branky. Po druhé třetině jsme cítili, že to není ztracené, i když jsme prohrávali 3:6. Věděli jsme, že se musíme do nich tlačit a hrát na puku, pak se s výsledkem dá ještě něco dělat. Výhra ukázala náš charakter, jsme fakt šťastní, tohle je výsledek, který nám do budoucna může velmi pomoci.“

Co se podle vás tak změnilo, že tým, který dává 1,6 gólů na zápas, jich najednou dovede dát Třinci sedm?

„Těžká otázka. Někdy to tam napadá, jindy zase ne. Měli jsme teď trochu jiné pokyny než pod předchozími trenéry, abychom k soupeři do třetiny jen nenahazovali puky, ale naopak ať se na kotouči víc držíme. Promíchaly se lajny, což bylo taky nějaké oživení.“

Takže všechno nakopla trenérská změna?

„Ne, to bych nechtěl srovnávat, co bylo předtím a co teď. Do toho bych se vůbec pouštět nechtěl. Jsme hlavně rádi, jak zápas dopadl, takový obrat je až neuvěřitelný proti tak silnému soupeři.“

Pardubice - Třinec: Domácí srovnali v závěru! Power-play využil Svačina, 6:6

Začali jste ale vyloženě s otevřenými vraty, vyložený hokej sever-jih. Útok střídal útok. Nenapadly vás na začátku spíš myšlenky, že jít s takovým soupeřem do přestřelky může být smrt?

„V kabině jsem o přestávce říkal, že si nemůžeme myslet, jak s Třincem budeme hrát nahoru-dolů. V tomhle s nimi nemáte šanci uspět. Oni jsou dopředu neuvěřitelní, hrát jen harakiri do útoků, to by byl průser. A taky byl, po dvou třetinách nám tam napadalo šest gólů. Musíme umět rozlišit, kdy jde hrát hokej a kdy nejde. Někdy je lepší hodit puk do středního pásma a nesnažit se tvořit v místech, kde se hokej nehraje, postupně jsme se tady zlepšili. Je na čem stavět, ale taky je před námi hromada práce.“

Byli jste vlastně v šoku, když jste se v sobotu dozvěděli, že k týmu nastoupí Richard Král s Davidem Havířem, Petrem Sýkorou a Tomášem Rolinkem ?

„Spíš bych řekl, že jsme byli v očekávání. Dělo se toho tady mimo hokej teď hodně. Je na prd, když člověk řeší věci okolo a nesoustředíte se jenom na hru. Byli to trenéři a pak ještě jiné věci (pozitivní test Roberta Kousala na drogy za volantem). Koukal jsem hodně na internet, v sobotu ráno jste napsali, že trenéři končí. Je jasné, že kabina potom spekuluje, kdo přijde a podobně. Nakonec zvítězila tahle varianta. Vím, že všichni jsou legendy pardubického hokeje a mohou nás toho hodně naučit. Záleží jen na nás, abychom si vzali jejich slova k srdci.“

Aby je kabina poslouchala a řídila se jejich pokyny?

„Poslouchat musíte každého trenéra.“

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 7:6p. Famózní obrat Dynama zrušil neporazitelnost Ocelářů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. Tybor, 14:42. Svačina, 26:43. Nakládal, 41:04. Mikuš, 42:59. Camara, 59:31. Svačina, 62:53. Ďaloga Hosté: 05:09. Kundrátek, 05:51. M. Stránský, 08:40. P. Vrána, 18:38. Martin Růžička, 26:10. M. Stránský, 36:28. Jaroměřský Sestavy Domácí: Klouček (19. Kantor) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát (A), Claireaux – Blümel, Anděl, Rohlík – Kusý, Paulovič. Hosté: Kořenář (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Zadina, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Jašek, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Horák, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena

