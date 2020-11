Sýkora: Pravá Sparta vypadá jinak, averze v Kometě, hráče děsí srážky

Tabulka pravdy hovoří jasně: za suverénním Třincem zeje v extralize díra, výtečně si vedou Karlovy Vary s Plzní, s nabitou Spartou už je to horší. Kometa se ukrutně souží. • FOTO: koláž iSport.cz Ačkoli s trenérskou kariérou skoncoval, hokej mu zůstává zažraný pod kůží. Marek Sýkora patří v tuzemsku k nejuznávanějším expertům, dění v národním sportu bez ustání sleduje dál. Pro server iSport.cz okomentoval výkony šesti týmů, které se v extralize často dostávají do řečí. Navrch připojil komentář k trenérské situaci v nejvyšší hokejové soutěži.

Tabulky Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 14 8 3 1 2 49:28 31 2. Třinec 11 9 1 1 0 53:26 30 3. Sparta 15 8 1 1 5 51:36 27 4. Mountfield 13 8 1 0 4 40:27 26 5. Liberec 13 6 2 2 3 36:27 24 6. K. Vary 12 8 0 0 4 35:39 24 7. M. Boleslav 12 5 1 2 4 44:34 19 8. Vítkovice 11 4 2 2 3 30:32 18 9. Brno 11 2 2 1 6 29:36 11 10. Litvínov 11 2 2 1 6 21:31 11 11. Zlín 12 3 1 0 8 28:38 11 12. Olomouc 12 3 0 2 7 22:42 11 13. Pardubice 12 1 2 1 8 24:48 8 14. Č. Budějovice 13 1 0 4 8 31:49 7 Tabulka před stopkou (17. 9. – 11. 10.) 1. Plzeň 6 27:17 15 2. Mountfield 5 22:9 14 3. Sparta 7 19:15 12 4. Liberec 5 17:11 10 5. Třinec 2 11:5 6 6. Ml. Boleslav 4 13:11 6 7. K. Vary 4 10:12 6 8. Olomouc 4 9:13 6 9. Vítkovice 3 9:10 3 10. Zlín 4 5:10 3 11. Kometa 2 7:10 2 12. Pardubice 4 6:14 2 13. Č. Budějovice 5 10:21 2 14. Litvínov 3 6:13 0 Tabulka po restartu sezony (od 7. 11.) 1. Třinec 9 42:21 24 2. Karlovy Vary 8 25:27 18 3. Plzeň 8 22:11 16 4. Sparta 8 32:21 15 5. Vítkovice 8 21:22 15 6. Liberec 8 19:16 14 7. Ml. Boleslav 8 31:23 13 8. Mountfield 8 18:18 12 9. Litvínov 8 15:18 11 10. Kometa 9 22:26 9 11. Zlín 8 23:28 8 12. Pardubice 8 18:34 6 13. Budějovice 8 21:28 5 14. Olomouc 8 13:29 5 Tabulka podle úspěšnosti 1. Třinec 91 % 2. Plzeň 74 % 3. Mountfield 67 % 3. Karlovy Vary 67 % 5. Liberec 62 % 6. Sparta 60 % 7. Vítkovice 55 % 8. Mladá Boleslav 53 % 9. Litvínov 33 % 9. Kometa 33 % 11. Zlín 31 % 11. Olomouc 31 % 13. Pardubice 22 % 14. Č. Budějovice 18 %

Energie KARLOVY VARY v tabulce po restartu sezony (7. 11.) druhý nejlepší tým po Třinci, v celkové úspěšnosti od startu sezony třetí nejlepší (67 %) „Vary hrají dobře už delší dobu, jedou na loňské vlně. Líbí se mi jejich evidentní záměr hrát tak, aby nebyli vylučovaní. Sázejí na rychlý přechod do útoku, někdy je to trochu vabank, ve chvíli, kdy to vypadá, že bek získá ve své třetině kotouč, dva hráči okamžitě vyrážejí do protiútoku. Dokážou hrát vyrovnaně s každým, vždy záleží, jak se jim podaří dávat branky. Teď sice dostali 11 gólů v Boleslavi, ale tahle facka jim může pomoci. Daří se Flekovi, cítit jsou Lauko s Kašem, dokázali zacelit díru po Rachůnkovi s Grígerem, což je zásadní. Líbí se mi, že sází na mladé hráče, kteří se postupně zlepšují. Teď jde o to, aby nezpychli.“ SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 1:0. Vondráček rozhodl derby, série výher Energie pokračuje SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 11:4. Debakl Energie! Čtyřikrát se trefil Šťastný

Oceláři TŘINEC po obnovení soutěže o parník nejlepší, to samé v tabulce úspěšnosti (91 %), v sezoně se jim nestalo, že by nezískali ani bod „Třinec má velmi dobré mužstvo, kvalitního náročného trenéra, to všechno naplno prokazuje. Mezi prvními, možná vůbec jako první začal využívat tréninkové možnosti v cizině, když to doma nešlo. Mít skoro měsíc pauzu je věc nebývalá, bylo od věci vyrazit do zahraničí, anebo na otevřené hřiště. Tvrdím, že i pár tréninků na ledě v době, kdy řada jiných stojí, se vyplatí. Na druhou stranu si nemyslím, že by absence tréninků na ledě měla být katastrofa. Řadu věcí můžete napracovat i na suchu, je jen otázkou, v jaké intenzitě trénujete, nakolik se donutíte. Přístup hráčů mohl být různorodý, jak kde. Někdo dřel fest, jiný zase na cigáro, když to blbě řeknu. Třinec evidentně pracoval na maximum.“ SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 0:3. Kontroverzní gól rozhodl, Štěpánek má nulu

SPARTA Praha v bodových ziscích přepočítaných na odehraná utkání je až šestá (60 %), na Třinec ztrácí 3 body, byť má o 4 absolvované zápasy víc „Sparta je nevyzpytatelná. Má velice zkušené trenéry, kteří prošli mezinárodními soutěžemi, národním týmem, tady jsou velmi silní. Moje představa pravé Sparty je trochu jiná, než je v současnosti. Za éry trenéra Pavla Wohla byla Sparta tou pravou Spartou. Na ni se pořád vzpomíná, každý se na ni enormně vyhecoval. Dnes je to trochu tým chladných techniků. Je to takové váhavé, ale dal bych ji ještě čas. Chci říci, že extraliga potřebuje nadupanou Spartu. Čím více silných klubů bude, tím lépe pro všechny.“ Sparta - Plzeň: Kaskadér Němeček v pádu srovnal stav, 1:1

Škoda PLZEŇ lídr celkové tabulky, před stopkou byla v čele, po restartu si vede jako třetí nejlepší celek, v úspěšnosti (74 %) je druhá za Oceláři „Plzeň je výborná. Dlouhodobě to dělá dobře, zapojuje odchovance. Mužstvo je perfektně připravené. Trenér Čihák zatím nemá velké jméno, ale svoji práci asi dělá dobře. Klíčové je, že má za zády Martina Straku a Jardu Špačka. Herní projev plzeňského týmu pochází z jejich kuchyně, jsem o tom přesvědčený. Celoplošný hokej, rychlý přechod do útoku, žádné přehnané odcouvání. Myslím si, že i Tomáš Vlasák se ve funkci sportovního manažera našel. Všechna čest. V Plzni to má hlavu a patu. Dvě poznámky jen… Zápasy zatím vyhrává jedna lajna. A loni se občas stalo, že v bráně uvařili Dominika Frodla. Teď tam občas strčí mladého Pavláta, to je dobře.“ SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:3. Asistence Gulaše zařídily hostům tři body

KOMETA Brno ve všech zkoumaných ohledech podprůměrná, pohybuje se mezi devátým a jedenáctým umístěním. Úspěšnost 33 procent je alarmující „Vnímám tam nestabilní prostředí, kde se točí hodně hráčů a jsou časté trenérské změny na pozicích a rolích asistentů. Asi tam ze strany hráčů byla averze, tak to obměnili. Na můj vkus nemá Kometa top gólmany, respektive nepodávají ideální výkony. Nicméně pan Zábranský na mě v rozhovorech působí dobře, působí klidným dojmem, nepanikaří. V útoku jsou góloví Schneider, Mueller, s výkonem šel trošku dolů Zaťovič. Otázkou je, jak hráči pracovali během říjnové pauzy. Se znalostmi toho, co hráči řeší v kabině, muselo být velké téma snižování platů, otázky bez odpovědí ohledně průběhu sezony a podobně. To hráče zviklá, hlavně ty peníze. Na myšlení hráčů to může mít dost negativní vliv. Pokud vám někde seberou padesát procent platu, hráče to vyděsí. To platí pro všechny celky. Někomu pořád zbude hodně, jiní teď žijí od výplaty k výplatě.“ Kometa Brno - Vítkovice: Domácí otáčí skóre po střele Muellera z mezikruží, 2:1

OLOMOUC v minulých sezonách černý kůň soutěže, nyní dvanáctý, po otevření ligy s 5 body v 8 utkáních nejhorších ze všech „Dříve si Olomoučtí vedli dobře proto, že ve všech ohledech hráli na 120 procent. Mydlili to, padali do ran, nenechali nikoho vydechnout. Pro každého byla Olomouc strašně těžkým soupeřem. Možná hráčům sepnulo v hlavách, že už stačilo a teď že by si i rádi zahráli. Ale to mužstvo na to takové úrovni není. Trenéři dobře vědí, co platí, musí hráče přesvědčit, aby znovu hráli ten úporný, těžký, nebojácný, celkově nepříjemný hokej.“ Litvínov - Olomouc: Kolouch vzal brejk v oslabení na sebe. Je srovnáno, 1:1