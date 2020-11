Pavelka po dlouhé pauze znovu chytá. Není to sranda, musím na sobě makat

Na extraligový zápas čekal skoro dva roky. Brankář Jaroslav Pavelka (27 let) se do brány v elitní soutěži naposledy postavil v březnu 2019. Ve čtvrtfinále play proti Kometě Brno ještě v dresu mateřského klubu z Hradce Králové. Další sezonu mu v Plzni kompletně sebraly zdravotní problémy. Ve 21. kole Tipsport extraligy poprvé nastoupil za Bílé Tygry Liberec. V Třinci.

Obrovsky těžká premiéra. Rozjetý soupeř, nejofenzivnější tým soutěže a zápas, jaký brankáři nesnáší. Málo práce, minimum zásahů, ale každá akce nebezpečná. Pavelka dostal z osmnácti střel pět branek, Oceláři vyhráli 6:4 a poskočili na první místo tabulky.

Na první střelu čekal Jaroslav Pavelka až do 9. minuty. Jeho tým v tu chvíli vedl už 2:0. Místo toho, aby se rychle dostal do extraligového tempa, mrznul v bráně. Že půjde poprvé do akce místo Petra Kváči, který právě z Třince do Liberce přišel, věděl nějaký čas dopředu. Trenéři ho na to připravovali.

„Těšil jsem se, snažil jsem se celý týden připravit,“ popisoval po bitvě Pavelka. „Nevyšlo to, pauza byla dlouhá. Musím pracovat, abych se vrátil tam, kde jsem byl předtím. Pořád to není stoprocentní, musím na sobě makat, není to sranda. Věřím, že návrat zvládnu a pomůžu.“

Že půjde zrovna proti rozjetému kolosu? Oceláři v předešlých jedenácti zápasech nasázeli 45 gólů, jejich ofenziva budí respekt. Pavelka to neřešil. „Jsem rád, že jsem se po zranění a koronavirové krizi postavil znovu do brány. Na návratu mi to nepřidalo, ale důležité pro mě bylo, že jsem se dostal do brány. Jedno proti komu, my máme silný tým a chceme porazit kohokoliv.“

Od play off 2019 si Pavelka, bývalý mládežnický reprezentant a účastník mistrovství světa do 18 let, epizodně zachytal jen v prvoligové Chance lize. V minulé sezoně odchytal za Sokolov pouze 38 minut. V aktuálním ročníku dvakrát naskočil za Benátky. Liberecký dres oblékl dvakrát v přípravném Generali Česká Cupu. Proti Mladé Boleslavi (2:8) a proti Spartě (4:2). Extraligu chytal za Tygry poprvé.

S inkasovanými brankami nic moc dělat nemohl. Třikrát před ním zůstali osamocení střelci, jeden gól dostal z brejku, jeden z dělovky do horního růžku. Exkluzivní byla především souhra Ocelářů při vyrovnání na 2:2 čtrnáct sekund před koncem první třetiny. Kombinace do Zlaté helmy v podání čtveřice Aron Chmielewski, Ondřej Kovařčík, Miloš Roman a zakončující Marián Adámek.

Třinec - Liberec: Před koncem třetiny srovnal skóre Adámek, 2:2

„Vyšachovali mě, počkali, až lehnu,“ pokrčil rameny Pavelka. „Nestihl jsem se už vrátit zpátky, těžké. Chtěl jsem si tento zápas užít, odmakat ho na sto procent, nehráli jsme špatný zápas, ale gólů jsme dostali hodně. Musím se zlepšit a pomoct týmu víc. Aby to příště bylo třeba 4:2 pro nás.“

Sám se po dlouhé pauze cítil celkem dobře. „Každá třetina byla pocitově lepší a lepší, dostával jsem se do toho. Pravda je, že Třinec má silné přesilovky, šikovné hráče, co to s pukem umí. Škoda, že to nebyl vítězný návrat, protože jsme nehráli špatný zápas.“