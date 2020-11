Zadinova ostrá party: dvě nahrávky, krosček do držky i ujeté nervy

Narozeninovou párty si chtěl Filip Zadina s Oceláři užít. Do Třince přijel našlapaný Liberec, tedy stejně ambiciózní tým a největší rival z posledních let. Sílu ostatně Bílí Tygři ukázali hned ze startu. Po dvou smolně tečovaných ranách a dvou vlastních gólech Třinec prohrával 0:2. Po necelých osmi minutách. A pak ještě Tomáš Filippi neproměnil sólový únik z trestné lavice.

Ve 13. minutě přišla první chvíle oslavence Zadiny. U liberecké brány vybojoval ve skrumáži puk pro Arona Chmielewského. „Skvěle si tam poradil mezi třemi hráči, dostal při tom i jeden krosček,“ ocenil parťákovu práci Chmielewski. „Posunul puk na mě a já byl rád, že mi to padlo. Byl to důležitý gól, protože jsme tekli 0:2 a pak ještě měli nájezd z trestné. Kdyby to bylo 0:3, bylo by to sakra těžké. I tak bylo, ale zvládli jsme to otočit.“

Druhý Zadinův moment přišel na začátku druhé třetiny. Do brejku poslal pasem Petra Vránu. Jeho zakončení mezi nohy museli sudí u videa rozklíčovat. Gól platil, Zadina bral druhou asistenci večera. Ale moc chtěl vstřelit gól. Z prvních pěti zápasů po návratu z marodky nasbíral 6 bodů (5+1). Čtyřikrát za sebou pak vyšel střelecky naprázdno (0+1).

Třinec - Liberec: Potyčka uprostřed hřiště. Chmielewski se zastal Zadiny, s Hanouskem pak dostal trest za hrubost

„Měl narozky, všichni jsme mu gól přáli,“ přitakal i Chmielewski. Zadina se do šancí dostával a Liberečtí o něm věděli. Schytal několik ostrých ran, ve 37. minutě si ho na středu hřiště a mimo hlavní proud hry našel obránce Tomáš Hanousek. Jeli proti sobě, Hanousek sestřelil Zadinu, trefil ho při tom krosčekem do obličeje. Třinecký útočník skončil s krvavým šrámem. Trest dostali oba. Za hrubost.

„Má to těžké, kluci ví, kdo je a jdou po něm,“ glosoval Chmielewski, který zákrok okamžitě mstil. „Konkrétně v této situaci jsem viděl, že tam na něho byl hubený kluk, tak jsem ho nechal, že to Filip zvládne. Ale dostal krosček do držky, když měl hlavu dole. Tohle jsem jen tak nemohl nechat, musel jsem reagovat. Nemůžu soupeře nechat, aby nás krosčekoval do obličeje.“

Filip Zadina trest nechápal, protože ránu dostal on. Při odchodu na trestnou třísknul do mantinelu, za což dostal osobní trest na deset minut. „Ujely mu nervy, to by se nemělo stávat,“ komentoval trenér Marek Zadina.

Jeho syn se po šití a vypršení trestu vrátil na led, v posledních vteřinách trefil tyčku. Že po něm soupeři jdou? „Ten narozeninový chlapec má šikovné ruce, je rychlý a je pro nás hodně důležitý,“ říkal třinecký obránce Jan Jaroměřský. „Takhle šikovným hráčům se musí věnovat pozornost, nedivím se. Kdybych hrál proti němu, naháněl bych ho taky.“

Třinec - Liberec: Zadina po střetu s Hanouskem zamířil do kabiny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:45. Chmielewski, 19:46. M. Adámek, 21:47. P. Vrána, 35:36. M. Stránský, 44:25. Jaroměřský, 58:27. M. Doudera Hosté: 03:32. Rosandić, 07:23. Filippi, 32:32. Lenc, 57:06. Knot Sestavy Domácí: Štěpánek (Kořenář) – D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Hrňa. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Šmíd (A), T. Hanousek, Rosandić, Knot, Derner, Štibingr – Birner (A), Bulíř, Lenc – T. Rachůnek, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), A. Musil – Šír, Najman, M. Zachar – Hrabík. Rozhodčí Hodek, Kika – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec

