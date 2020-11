Hlavně se nehroutit. Kodýtek vytáhl tomahawk, Plzeň nasypala šest gólů

Úplně jiný výkon, než při pátečním krachu s Brnem. Ačkoli drama to bylo, ne, že ne. Plzeň necelý den po těsné porážce od Komety přestřílela v sobotní předehrávce 22. kola Tipsport extraligy Vítkovice 6:3. Znamená to i návrat do čela tabulky, tedy minimálně do konce víkendu, vede s jednobodovým náskokem na Třinec. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale byl to strašně těžký zápas. Vedli jsme o tři góly a potom jim dali čuchnout, což byla chyba. Myslím, že rozhodl až pátý gól,“ připustil autor dvou branek indiánů Petr Kodýtek.

Ne, tentokrát se žádné mučení u kůlu nekoná. To jako by chtěl říct centr čtvrtého útoku. Vytáhnul tomahawk a první seknul. Nadvakrát. Oproti předchozímu trápení s Brnem právě rychlý gól ze 3. minuty Západočechy nakopnul. Kodýtek otevřel skóre opakovanou dorážkou, v polovině střetnutí zvyšoval z přesilovky už na 4:1 pro Plzeň. Byl z toho nakonec vítězný zásah utkání, jenže Vítkovice se mezitím dostaly na dostřel. Uklidnění přinesl až zásek Matyáše Kantnera čtyři minuty před koncem.

Proti předchozímu duelu však vypadalo srovnání výkonů Plzně jako noc a den. „Řekli jsme si, že nastoupí úplně jiný tým a snažili se to plnit. Jsme rádi, že jsme nakonec vyhráli. V třetí části jsme měli hromadu vyloučení, včetně mého, jedno oslabení skončilo a hned začalo další. Na trestné lavici jsem si trochu zanadával, naštěstí to kluci ubránili,“ přemítal Kodýtek.

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 6:3. Indiáni se díky zisku tří bodů vrátili zpět do čela tabulky

Se šesti trefami je nejlepším střelcem Škodovky mimo členů elitního trojspřeží Suchý-Mertl-Gulaš. Přitom ukončil dlouhý půst, gólů se dočkal po osmi zápasech. „Doufám, že to ze mě trošku spadne, budu se cítit daleko líp a budu to přenášet i na spoluhráče,“ pokračoval.

Plzeňské branky dosud obstarávala především první lajna, další hráči se hledali nebo ustrnuli. Nicméně Kodýtkův útok s Petrem Strakou a Janem Eberlem patřil k nejlepším na obou koncích ledu. A v soupeřově zóně k nejnebezpečnějším. Jen přestal dávat góly.

Plzeň - Vítkovice: Poláškova nepozornost znamenala druhou trefu Kodýtka, 4:1

„Šance tam pořád byly, říkali jsme si, že se z toho nesmíme hroutit, musíme hrát pořád stejně a že to někdy prolomíme. Na tohle neznám úplně recept, ale tak jsme k tomu přistupovali my. Tolik jsme o tom nepřemýšleli. Pak se stane, že to přijde v nejméně očekávanou chvíli,“ pravil Kodýtek.

Neprobudil se jen on. Po delší době skóroval Kantner, trefil se rovněž David Stach. „Když nedáváte góly, v té hlavě vám to šrotuje. Ale nic jiného nezbývá, než pořádně trénovat nebo ještě víc, zaměřovat se na střelbu, tah do brány. Přejeme navzájem, takže myslím, že to i z ostatních spadlo a budeme přidávat další branky,“ dodal Kodýtek. Vítkovicím jich Plzeň po suchém období nasypala šest, nejvíc za poslední půktucet zápasů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:23. Kodýtek, 05:04. Kracík, 23:06. Stach, 30:26. Kodýtek, 55:59. Kantner, 59:44. Čerešňák Hosté: 15:20. Marosz, 40:44. Schleiss, 45:00. Marosz Sestavy Domácí: Pavlát (Frodl) – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Musil, Kracík, Malát – Pour, Stach, Kantner – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss (A), Hruška (A), Lakatoš – Dej, Marosz, Šišovský – Dočekal, J. Mikyska, Mallet – Lednický, Werbik, Bernovský. Rozhodčí Pešina, Šindel – Šimánek, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 16 9 3 1 3 56:33 34 2. Třinec 12 10 1 1 0 59:30 33 3. Sparta 16 9 1 1 5 53:37 30 4. Mountfield 14 8 1 0 5 41:29 26 5. K. Vary 13 8 1 0 4 37:40 26 6. Liberec 14 6 2 2 4 40:33 24 7. M. Boleslav 13 6 1 2 4 47:34 22 8. Vítkovice 13 4 2 3 4 34:40 19 9. Brno 12 3 2 1 6 31:37 14 10. Litvínov 12 2 2 1 7 22:33 11 11. Zlín 13 3 1 0 9 30:41 11 12. Pardubice 13 2 2 1 8 26:49 11 13. Olomouc 13 3 0 2 8 22:45 11 14. Č. Budějovice 14 2 0 4 8 34:51 10

HC Škoda Plzeň

Vše o klubu ZDE