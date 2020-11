Plzeň nedává góly. Jsme nervózní, nechápu proč, řekl trenér Hanzlík

Dvě tyče, neuznaný gól a jediná trefa z přesilovky. To Plzni na Kometu nestačilo. Indiáni po pěti zápasech venku nastoupili opět na domácím ledě, kde předtím vyhráli všech pět střetnutí. Ale to od pátku neplatí. Škodovka po porážce 1:2 navíc pustila vedení v tabulce Třinci. Její ofenzivní esa až na jednu výjimku uvízla v rukávě. Naopak trumf vynesl ve 49. minutě pohotovou střelou nejproduktivnější hráč brněnského celku, rakouský útočník Peter Schneider.

V minulé sezoně vyhrával vždy domácí tým, tentokrát se zdá, že to může být naopak. Na začátku října Plzeň nasypala v Brně sedm branek, tentokrát doma těsně padla. Počtvrté za posledních pět duelů však taky neměla v utkání víc než jeden zásah. Gólově táhne mužstvo první útok, případně první přesilovková sestava. Pokud se výrazněji neprosadí, je zaděláno na malér. Další hráči se střelecky buď ještě neprobudili, nebo se prosazovat přestali.

„Říkáme jim, že se musí odrazit od jednoduchých, ošklivých gólů. Branky dávají jen dva, tři lidi, což je špatně. Góly neleží někde na mantinelech, nýbrž v předbrankovém prostoru, kde to bolí. Pravda je na ledě, od nás hráči dostanou informace a pokyny, realizace záleží na nich. Náš projev mi taky připadá nervózní, nechápu proč. Při hře s pukem je hrozně vidět, jak si hráči nevěří, bojí se něco udělat, jak spolu nemluví, je tam prázdno. Výkon není dobrý, puk nás neposlouchá, lehce o něj přicházíme. Pak nemůžeme útočit a ohrozit bránu,“ vracel se asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík.

Od poloviny listopadu, kdy Škodovka vyhrála v Českých Budějovicích 5:1, nedala ze hry v následujících pěti střetnutích čtyřikrát víc, než jeden gól. Výjimkou byly tři trefy na Spartě. I tohle hráče svazuje. „A je vidět, že hodně,“ připustil útočník Pavel Musil. „Oni vyhráli i přesto, že nám dali jen dvě branky. Doma bychom jich měli nastřílet víc. Sami víme, že koncovka není úplně ideální. Pracujeme na tom při tréninku, individuálně, přidáváme si. Věřím, že to zlomíme,“ dodal.

Proti Brnu to zprvu děsivě nevypadalo. Jakub Pour trefil v oslabení tyč, něco podobného se mu pak povedlo ve třetí části ještě jednou. Ve 14. minutě přišla první radost. Jenže předčasná. Musil došťouchnul po výpadu Kracíka puk přes brněnského gólmana Klimeše, ale střídačka Komety uplatnila trenérskou výzvu a po prověření zásah nebyl uznán. „Podle videa to byl neregulérní gól. Spíš nás to mělo zdravě naštvat, abychom dali jiný, což se nedařilo. Taky jsme nevyužili čtyřminutovou přesilovku, i to by nás dostalo víc na koně,“ vracel se plzeňský útočník.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 1:2. Indiáni poprvé padli doma, rozhodl Schneider

Trochu to připomínalo závod s přepáleným začátkem. V první třetině indiáni přestříleli soupeře 13:4, zato ve druhé měli jen dva pokusy. „To hovoří za všechno,“ poznamenal asistent Hanzlík. „K ničemu nás nepustili, z naší strany byla ta třetina šílená. Pak se i hůř hraje, když nevystřelíme na bránu, nejsme na puku, je těžké se do toho dostat,“ navázal Pavel Musil.

Na úvodní trefu Komety po přečíslení Jakuba Klepiše s Jakubem Zbořilem z konce úvodní části zůstali indiáni dlouho jak zkoprnělí. Ale ještě na ni odpověděli. V přesilovce bušil do Klimeše natřikrát Filip Suchý, poslední pokus už mu vyšel. Byl to jeho osmý gól v sezoně. Rozhodující akci zápasu opět rozpinkal brněnský bek Zbořil, zakončoval Schneider a vylepšil si bilanci na 9+3.

Plzeň měla celkově víc nebezpečných momentů, ve třetí části zle dotírala. V 53. minutě Suchý jen zakroutil hlavou, když z pravého kruhu minul odkrytou branku. Po stažení gólmana Frodla indiáni na konci něco přes minutu usilovali v šesti o vyrovnání. Puky na Klimeše jen létaly, jenže ten odolal. „Nevím, jestli Brno hrálo tak dobře nebo my tak špatně. Z naší strany to nebyl moc povedený výkon. Je to už několikátý zápas, kdy jsme dali jen jeden gól. A s tím až na výjimky nemůžeme myslet na body,“ shrnul asistent Hanzlík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:11. Suchý Hosté: 17:53. J. Zbořil, 48:11. Schneider Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, Houdek, Vráblík, Lang – Suchý (A), Mertl (A), Gulaš – P. Musil, Kracík, Pour (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Stach, Rob. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – J. Zbořil, F. Král, Bartejs, Pyrochta (A), Gulaši, Svozil, Hájek (C) – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Klepiš, Schneider – DeFazio, Rákos, Vincour – Plášek ml., Brabenec, Kunc. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Pešek, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 12 10 1 1 0 59:30 33 2. Plzeň 15 8 3 1 3 50:30 31 3. Sparta 16 9 1 1 5 53:37 30 4. Mountfield 14 8 1 0 5 41:29 26 5. K. Vary 13 8 1 0 4 37:40 26 6. Liberec 14 6 2 2 4 40:33 24 7. M. Boleslav 13 6 1 2 4 47:34 22 8. Vítkovice 12 4 2 3 3 31:34 19 9. Brno 12 3 2 1 6 31:37 14 10. Litvínov 12 2 2 1 7 22:33 11 11. Zlín 13 3 1 0 9 30:41 11 12. Pardubice 13 2 2 1 8 26:49 11 13. Olomouc 13 3 0 2 8 22:45 11 14. Č. Budějovice 14 2 0 4 8 34:51 10

