Köhler v oslabení brání i pálí. Hru netvořím, spíš ji kazím, smál se střelec

Když jste otřel puk o tyčku, co jste si pomyslel?

„Jel jsem po břiše do rohu. S myšlenkou, že jsem to nestihl zasunout. Až potom jsem viděl, že se kluci radují. Na kostce jsem se podíval, co se vlastně stalo.“

Kotouč se odrazil do sítě od betonu brankáře Svobody…

„V první chvíli jsem viděl, že puk narazil do tyčky a jde směrem od brány.“

Ubráněná oslabení byla klíčem k vítězství, co?

„Jo jo. Hráli jsme docela dost ve čtyřech. Ve třetí třetině asi osm minut. Určitě to byl základ výhry.“

SESTŘIH: Zlín - Vítkovice 2:1. Berani udolali Ostravany. Trefili se v oslabení i přesilovce

Co je pro hru v oslabení podstatné, aby ho mohl hráč zvládnout na úrovni?

„Obětavost, možná čtení hry. A asi větší bojovnost než v pět na pět. Nedat soupeři prostor, dokud neudělá vzorec. Ještě než se dostanou do toho tvaru, musíte se snažit na ně vyvinout rychlý tlak. Všichni čtyři hráči se musí snažit tlakovat a co nejrychleji dostat hru ze třetiny. To je nejslabší místo pro tu pětici.“

Pokud se nepovede vyhodit puk, jak dál?

„Když se to rozestaví, už to jsou jenom takové šachy. Hokejku dáváte z levé do pravé ruky. Různé naznačování, že nevím a přitom vím. Musíte zkoušet zkazit jim nahrávky. Ale největší šance na vyhození je těsně po zajetí útočící pětky do pásma. Oslabení je určitě náročnější na kondici než přesilovka. Člověk vyhodí puk a klidně jde za dvacet vteřin střídat. Zdá se to brzy, ale taky se může stát, že tam nakonec zůstane minut dvacet. To už pak chodí po čtyřech a nemá to žádnou úroveň. Důležité je vystřídat včas.“

Kdo má v extralize nejlepší přesilovku?

„Napadá mě Kometa.“

Vítkovice jste ubránili o fous…

„Zase jsme si nechali dát na konci gól a trošku to zdramatizovali. Ale dotáhli jsme to. Power play jsme uhráli solidně, Vítkovice gól nedaly.“

Vstřelil jste už šest branek, ale nemáte žádnou nahrávku? Zaráží vás to?

„Ani ne. Já hru netvořím. Spíš ji kazím. (úsměv) Možná se mohl dát gól i po mé nahrávce. Zatím to tak nedopadlo. Vem to čert. Hlavně, ať sbíráme body do tabulky.“

Máte v mateřském týmu ještě nějaké kamarády?

„Rád se pokaždé vidím s Romanem Polákem. Někdy střetnutí s ním není na ledě příjemné. Tentokrát jsem se mu vyhnul. (úsměv) Z Komety znám Hroudu (Hrušku), Honzu Štencela. Trenér Trličík mě dlouho vedl v juniorce, z realizačního týmu znám i Petra Celerina.“

