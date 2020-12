Šéf Motoru o posilách, Čiliakovi i Prospalovi: Chce zoufale moc vyhrávat

Z prvního místa v 1. lize na poslední v extralize. Vedení Motoru z toho není nadšené, logicky. Teď řeší, jak doplnit kádr, vylepšit ho. Generální manažer Stanislav Bednařík pro iSport Premium mluvil i o trenéru Prospalovi, rozebíral jeho pozici, plus ne úplně konvenční styl trénování: „Nechce jen vyhrávat. Chce zoufale a strašlivě moc vyhrávat a je ochoten pro to udělat maximum.“ Mimochodem, když o něm vykládá šéf klubu delší dobu, přechází na oslovení Vašík.

„Těžce. Situace ale zkrátka taková je a nepomůže nám z ní nikdo jiný než my sami. Naše výkony nejsou úplně špatné, herní projev v mnoha zápasech není úplně špatný. Přesto na konci zápasů to jsme my, kdo si neodnáší žádné body, nebo jen jeden. To bolí vždycky hodně.“

Poslední rok jste byli zvyklí drtit první ligu. Nemění se s porážkami třeba i nálada v klubu na nervozitu?

„Nemůžu říct, že bych tady něco takového cítil. Jsme zklamaní, jak výsledky vypadají, to je jasné. Ale za posledních několik let jsme se naučili soustředit vždycky jen na nejbližší utkání. Výsledek zápasu je vždycky důležitý pro okamžik, kdy zápas skončil. Ale s ohledem na další zápas? To nic neřeší. Chceme vyhrát příští zápas, zlepšit se.“

Což se moc ale neděje.

„Bohužel.“

Nechali jste pohromadě velkou část prvoligového týmu. Nedalo se trochu počítat s tím, že extraliga mu dá zabrat a takhle nějak to třeba může vypadat?

„V minulých letech přes nás šla do extraligy Jihlava a pak Kladno. Sledovali jsme, jak skládali tým oni, jak se jim v extralize dařilo. Nakonec oba sestoupili, oba navíc zásadně neměnili kádry proti první lize. Jenže my na rozdíl od nich jsme v Chance lize v minulé sezoně fungovali naprosto dominantně. Dávalo nám to určitou šanci si myslet, že kádr pod Vencou Prospalem udělal velký výkonnostní krok dopředu a má na víc, než na Chance ligu.“

Takže jste spíš čekali, že váš kádr přechod do extraligy zvládne?

„Doufal jsem, že budeme mít na trochu horší střed. Venca taky jednoznačně chtěl odměnit kluky, kteří pod ním skvěle pracovali v Chance lize, ať dostanou šanci se ukázat i v extralize. A s tím naprosto souhlasím. Po několika kolech vidíme, že nám něco chybí. Možná