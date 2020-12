Kousal může hrát za Pardubice. Trenér Král ho nasadí na Vítkovice

Pardubice čekaly, jak se příběh kolem pozitivního testu na drogy za volantem vyvine. Proto umístily hokejistu mimo soupisku. Kokain by pro Roberta Kousala znamenal okamžitý vyhazov. Ale tady krevní testy jeho jméno očistily. Otazníkem tak zůstává jen zvýšená hodnota THC, protože tím pádem v nějaké formě užil konopí. Policie ho ale neobvinila z trestného činu, tudíž jde maximálně o přestupek.

Příběh se bude dál táhnout, hokejista i Pardubice budou čekat na konkrétní hodnoty, které by měl Robert Kousal zjistit do několika týdnů. Jasné v tuto chvíli je, že hráč nespáchal trestný čin. Proto ho Dynamo vrací zpátky do týmu. Ale samozřejmě stále s podmínkou. Čeká se na podrobnější výsledky. Stopové množství bude znamenat, že tříletý kontrakt běží dál.

Třicetiletý útočník se od 13. listopadu, kdy ho klub suspendoval, připravoval sám. „Chystal se individuálně, dostal plán od kondičního trenéra a doma měl k dispozici rotoped a činky,“ uvedl trenér Richard Král. Klub se rozhodl, že do potvrzení hodnot THC nikdo už nebude celou věc komentovat, tím pádem ani Robert Kousal. Až dostanou Pardubice výsledky, udělají výstup.

A vedení klubu dalo Královi možnost začlenit Kousala do mužstva, čehož využil. „Bavili jsme se o tom poslední týden, že taková možnost existuje. Bereme to tak, jak stojí v posledním stanovisku klubu. Robert je náš elitní centr, takže nám určitě pomůže,“ prohlásil trenér s tím, že v pátek ve Vítkovicích útočník nastoupí. „Robert teď nebyl tři týdny u mužstva, psychiku může mít pošramocenou tlakem. Domluvili jsme se, že nic z toho, co se stalo, teď řešit nebudeme a jedeme od začátku. Ať se soustředí na své výkony a bude to dobré,“ dodal Král.

