Výstup z aféry Roberta Kousala. Musí začít jinak, čekáte od něj víc

Robert Kousal je zpátky, kokain krevní testy neprokázaly. Popsaly ale přítomnost THC, byť neoficiálně v hodně nízkých hodnotách a ty se k hráči dostanou až po několika týdnech, i když je policie v tuto chvíli má dávno k dispozici. Pardubice ho nakonec přeci jen zařadily zpátky do zápasové nominace do vyřešení celého problému, který se může táhnout. V každém případě se hráč nezachoval jako profesionál. To je zásadní výstup z celé „kauzy“.

Policie Roberta Kousala nestíhá kvůli trestnému činu, takže hodnota, kterou zjistila laboratoř, je určitě nižší než 10 nanogramů na mililitr. Zásadní teď není, jak se do těla klíčového pardubického útočníka látka dostala. Zásadní je, že všechno vyhodnotil špatně.

Ve výsledku jsou teď reálné dva scénáře. Pokud má zdravotní problémy a potřebuje výtažky z konopí užívat, tak o tom měl informovat předem klubového lékaře a ten by celou věc konzultoval s antidopingovým výborem. Protože užití THC v závodním období (rozumí se jím čas, kdy se hraje extraliga, ne konkrétní čas zápasu) je zakázané. A tohle neudělal, protože klub byl z výsledku v šoku a nejdřív ho vyškrtl ze zápasové sestavy. Druhá varianta je, že se THC do jeho těla dostalo ve formě „zábavy“, kdy si občas prostě umotáte jointa. Což profesionální sportovec prostě udělat nesmí, když je sezona. V létě, ať si blbne, jak chce, je to jeho zdraví, jeho tělo, jeho zodpovědnost. Razím pohled, že pokud pod vlivem omamných látek nesedá za volant, nemá mu v tu chvíli do ničeho kdo kecat. Každého volba, jestli paří, nebo nepaří.

Celá věc jen ale dokresluje, že Robert Kousal zatím nepochopil, co od něj Dynamo chce. Problém s THC nezvládl totiž hlavně on. Je jedním z nejlépe placených hráčů týmu, hvězda, od které čekáte, že bude táhnout klub na ledě i mimo něj. Už je mu taky třicet. A vůbec nejde o to, jestli kouřil, šlukoval, kapal kapky nebo se mazal mastí.

Neuchopil svoji pozici tak, jak to umí třeba v Plzni Milan Gulaš nebo v Liberci Ladislav Šmíd. Když ho vidíte v zápase, víte, že dovede být ještě mnohem lepší. V tuhle chvíli je to jeden z nejtalentovanějších hokejistů na extraligovém ledě. Ale máte z něj spíš pocit, že hraje tak, aby byl dobrý. Nechce být nejlepší. Stačí mu lehce vyčnívat. Schválně, vzpomenete si na jeho velký zápas v extralize? Mně se na první dobrou vybaví dva, minulou sezonu, kdy válel v jednom víkendu proti Kometě a Spartě. Tam to byl level Gulaš. A takové číslo od Roberta Kousala čekáte každý večer. Jasně, vždycky vám nevyjde udělat čtyři body, ale mluvím o zápalu a zaujetí, kdy strhnete ostatní. Tohle v něm totiž je a tady je Kousalova síla. Jen si ji sám hráč potřebuje uvědomit.

Robert Kousal pochází z velmi silné pardubické generace. Lukáš Radil si zahrál NHL, o chlup mladší Tomáš Nosek tam je pořád, jsem přesvědčený, že kdyby Jan Buchtele neměl v sezoně 2015/2016 zranění a zdravotní problémy se s ním netáhly dál, v nejlepší hokejové lize světa byl taky. Robert Kousal se do ní nikdy nepřiblížil, byť v juniorce hrál ve stejném týmu jako John Tavares, přitom ze zmíněné pardubické skupiny je nejtalentovanější.

Má v sobě techniku, že opláchne dva tři hráče na pětníku. Je dostatečně dobrý bruslař, plus má i dostatečně vysoké herní IQ, aby četl, co se děje kolem něj. Jenže svého potenciálu prostě nedosáhl.

Věřím, že si prošel teď hodně těžkým obdobím. Policejní orientační test na kokain byl chybný, on svému okolí mohl do úmoru vysvětlovat, že se žádného bílého prášku nikdy ani nedotkl. A stejně za chvíli odněkud přiletěla otázka. „Ty vážně fetuješ?“ I když se pak všechno vysvětlí, určitá nálepka vám zůstane. Vysvětlení si málokdo přečte a ještě hůř pamatuje.

Od 13. listopadu nehrál. Ovšem taky se dá tohle období uchopit i pozitivně, aby mu nakoplo kariéru. Třeba tak, že o ní přemýšlel a třeba ze svého okolí slyšel, kde být měl a není. Byl v KHL, hrál za Davos, nastoupil na MS a teď má dobrou smlouvu v Pardubicích. Je to dobrá kariéra. Jenže tohle zdaleka neměl být jeho limit. On měl zářit v KHL, být lídrem Davosu, patřit mezi opory reprezentace a hlavně patřit do NHL, nebo se k ní minimálně blížit. Nic z toho už teď nedopadne.

Ale na jednu věc pořád pozdě není. Může se stát velkou personou extraligy, aktuálně by měl být na vrcholu sil. Klub si od takového hráče musí slibovat, že přijde první do šatny a mladé bude drbat, že jdou pozdě a ne, že chodí minutu před srazem s velkou slávou, že všechno stihl. Vedle něj by měli růst hráči, on by je měl učit profesionalismu. Může vzít problém, který se stal, jako velkou lekci. Pořád je v jeho silách v extralize vyčnívat, klidně ještě pět let. A nebo taky může patřit do lepšího průměru s tím, že občas zabliká, vyloženě záleží jen na něm.

