Kousal se vrací k Dynamu! Nespáchal trestný čin, ale přestupek, píše šéf

Hokejový útočník Robert Kousal, který byl v polovině listopadu vyloučen z týmu Pardubic kvůli pozitivnímu testu na drogy, se znovu připojuje k mužstvu. Na svém Twitteru to potvrdil majitel Dynama Petr Dědek. "Orientační výsledky nasvědčují, že nespáchal trestný čin ale přestupek. Ctíme presumpci neviny do rozhodnutí. Nebudeme dál čekat, protože vzhledem k okolnostem případu je závažnost přestupku nejasná," napsal pardubický boss. Nyní už je jen na trenérech, kdy ho nasadí do utkání.