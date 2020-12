Dobře Kousku! Kousal se vrátil výhrou, mluvit nesměl. Parťáci stojí za ním

Útočník Robert Kousal se vrátil do sestavy Pardubic vítězstvím nad Vítkovicemi • ČTK / Ožana Jaroslav

Před deseti lety na vítkovickém ledě křepčil kolem mistrovského poháru. Teď sice pardubický útočník Robert Kousal na stejném místě slavil pouze ligové vítězství ve 24. kole Tipsport extraligy nad Vítkovicemi (5:1), ke kterému hattrickem pomohl Jan Mandát, ale emotivní to pro něho bylo také. Vrátil se do sestavy po suspendaci. Ukázalo se, že jeho test za volantem na kokain byl falešně pozitivní. Měl „jen“ nižší hodnoty THC.

Zkušený centr Robert Kousal je zpátky v pardubickém týmu. Třicetiletý světoběžník byl od 13. listopadu mimo sestavu. Klub ho suspendoval, když byl policií zadržen za volantem s nepovolenými látkami v těle. Kousal se připravoval sám, na led a do tréninku se vrátil teprve ve středu. Poté, co se podezření na kokain nepotvrdilo. Ten by znamenal okamžitý vyhazov. Otazníkem zůstává jen zvýšená hodnota THC, v nějaké formě užil konopí. Policie Kousala neobvinila z trestného činu, tudíž jde maximálně o přestupek. A klub ho vzal na milost.

„Robert se chystal individuálně, dostal plán od kondičního trenéra a doma měl k dispozici rotoped a činky,“ popisoval trenér Richard Král. Jak se Kousal po návratu cítil? Co během aféry prožíval? A jak byl po měsíční pauze znovu na zápas natěšený? To zatím samotný hráč komentovat nemůže. Klub se rozhodl, že do potvrzení oficiálních hodnot THC nebude celou věc komentovat.

Na ledě za Kousala mluvily činy. Vrátil se do středu třetí formace k Radoslavu Tyborovi a Matěji Blümelovi. Tahle formace zařídila druhý, tedy vítězný gól. Kousal kromě toho pro své spoluhráče připravil dvě solidní šance. Sám měl největší ve 42. minutě, kdy se s Tyborem utrhnul do přečíslení. Naznačil přihrávku, ale rychlou stahovačkou se dostal do střelecké pozice, Miroslav Svoboda ho vychytal. Silný byl i na buly, vyhrál 11 vhazování z osmnácti (úspěšnost 61 %), z pozice falešného beka hrál první přesilovku.

„Dobře Kousku! Dobře!“ křičel na Kousala po hbitém průniku manažer Dušan Salfický z prázdných ochozů vítkovické OSTRAVAR areny. Seděl v ní spolu s novým asistentem Petrem Sýkorou, který si do notesu dělal poznámky.

„Aféru nechci komentovat, nic o ní nevím, ale jsem rád, že je Robert zase s námi,“ pochvaloval si spoluhráč Matěj Blümel. „Může nám pomoct, je zkušený, rozdá puky a je super s ním hrát. Na ledě si od něho můžu hodně vzít, je skvělé, že je zpátky.“

Podobně mluvil i hrdina zápasu Jan Mandát. Jeden z nejlepších střelců Generali Česká Cupu (7 gólů z 10 zápasů) až do pátečního večera čekal na první ligovou trefu. V Ostravě to prorval hattrickem. „Jsme rádi, že se vrátil, že je znovu mezi námi,“ komentoval návrat zkušeného spoluhráče. „Je to kamarád, výborný člověk a výborný hokejista, pomohl nám obrovsky. Na to, že hrál první zápas po měsíci, klobouk dolů.“

Spokojení byli i pardubičtí trenéři. Jednak s parádním týmovým výkonem, Pardubice byly v Ostravě dominantní. Kromě pěti branek měly hromadu dalších šancí a tutovek. Potěšil je i Kousalův návrat. „Robert je silný na kotouči, podrží ho, rozehraje. I tohle pomohlo k vítězství,“ přitakal asistent David Havíř.

Ostravané naopak spokojení nemohou být vůbec. Mají sice početnou marodku (Krenželok, Irgl , V. Polák, Kubalík), ale proti Pardubicím byli hodně mdlí. „Šílenost, tohle musíme zastavit,“ štvalo útočníka Jana Schleisse. „Musíme vyčistit hlavu a jít znova do práce. Hrát tak, jako když jsme porazili silný Liberec, Boleslav nebo Spartu. K tomu se potřebujeme vrátit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:48. Hruška Hosté: 05:12. Mandát, 09:54. Blümel, 34:22. Mandát, 46:11. Paulovič, 57:09. Mandát Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, R. Polák (C), L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý – Ryšavý, Hruška (A), Lakatoš – Schleiss (A), Marosz, Šišovský – Lednický, Werbik, Mallet – Dočekal, Dej, Bernovský – J. Mikyska. Hosté: Kantor (Vladař) – J. Kolář (A), Nakládal (C), Mikuš, Hrádek, Ďaloga, J. Zdráhal, Holland – Svačina, Poulíček, Mandát (A) – Camara, Paulovič, Claireaux – Blümel, R. Kousal, Tybor – Kusý, Rohlík, Zeman. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kajínek, Votrubec Stadion Ostravar aréna

